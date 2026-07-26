Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κορινθία
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 42 πυροσβέστες
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία Κορινθίας, νωρίς το βράδυ της Κυριακής, η οποία με την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 13 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν τρία ελικόπτερα.
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