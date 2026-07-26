Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης 

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Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερπου μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1,3 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 2, 23, 30, 37, 41, με αριθμό Τζόκερ το 6.

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Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε Τζακ Ποτ.

Στην κλήρωση της προσεχούς Τρίτης οι τυχεροί θα μοιραστούν 1,5 εκατ. ευρώ

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