Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης
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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερπου μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1,3 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 2, 23, 30, 37, 41, με αριθμό Τζόκερ το 6.
Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκε Τζακ Ποτ.
Στην κλήρωση της προσεχούς Τρίτης οι τυχεροί θα μοιραστούν 1,5 εκατ. ευρώ
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