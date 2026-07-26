Ελλάδα - Λιβύη: Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών

Στην Αθήνα ο νέος γύρος των συνομιλιών για τη διερεύνηση δυνατοτήτων οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών

Δημήτρης Μάνωλης

Ελλάδα - Λιβύη: Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών
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  • Ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 27 Ιουλίου.
  • Στον δεύτερο γύρο στην Τρίπολη, οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούληση για εποικοδομητικό διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου.
  • Η Κοινή Τεχνική Επιτροπή Ελλάδας - Λιβύης συστάθηκε το 2025 για την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών και την προώθηση διμερούς συνεργασίας.
  • Η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με τη Λιβύη σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τη UNCLOS.
  • Η νέα φάση των ελληνολιβυκών σχέσεων ξεκίνησε με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη και τις επαφές με την κυβέρνηση Ντμπέιμπα.
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Ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα αύριο, Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 11.00 π.μ..

Στον δεύτερο γύρο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη της Λιβύης, οι δύο πλευρές είχαν εκφράσει τη βούλησή τους να συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο βάσει του διεθνούς δικαίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων.

Επίσης και οι δύο πλευρές είχαν υπογραμμίσει τη δέσμευσή τους για την περαιτέρω προώθηση της διμερούς συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Ο πρώτος γύρος πραγαμτοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η νέα φάση των ελληνολιβυκών σχέσεων ξεκίνησε με το ταξίτι του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη και τις επαφές που είχε με την κυβέρνηση Ντμπέιμπα.

Η Κοινή Τεχνική Επιτροπή Ελλάδας - Λιβύης συστάθηκε το 2025 με σκοπό την εκκίνηση τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη σταδιακή οικοδόμηση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για τα ζητήματα της περιοχής.

Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπερίτης έχει τονίσει ότι η Ελλάδα επιδιώκει την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με τη Λιβύη, ως κράτη με αντικείμενες ακτές, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όπως αποτυπώνεται στην UNCLOS και όπως έχει πράξει με άλλα γειτονικά της κράτη.

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