Προαγωγή επ' ανδραγαθία για τους επιζώντες της αποστολής στη Λιβύη

Στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, η τελετή για την προαγωγή επ' ανδραγαθία στον ανώτερο βαθμό των στελεχών που συμμετείχαν στην αποστολή στη Λιβύη.

Η εκδήλωση έγινε παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και σύσσωμης της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι προαγωγές αυτές πραγματοποιήθηκαν με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στις 17 Ιουνίου 2026, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Θανάση Δαβάκη.

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Το χρονικό της τραγωδίας και οι μοιραίες παραλείψεις

Η δικαίωση των επιζώντων πάντως δεν μπορεί να σβήσει τις μνήμες εκείνης της μαύρης Κυριακής του Σεπτεμβρίου του 2023. Ήταν τότε που η ελληνική ανθρωπιστική αποστολή στη Λιβύη μετατράπηκε σε εφιάλτη στους δρόμους της Ντέρνα, όταν το λεωφορείο που μετέφερε τους Έλληνες στρατιωτικούς συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα μεταφοράς καυσίμων, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρία άτομα, και τα υπόλοιπα να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Λιβύης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες που ακολούθησαν το δυστύχημα, η πλημμελής προετοιμασία από την πλευρά του ΓΕΕΘΑ και του υπουργείου Άμυνας άφησε την αποστολή εκτεθειμένη σε ακραίους κινδύνους, χωρίς τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας και χωρίς σαφές σχέδιο διαχείρισης κρίσεων σε μια εμπόλεμη και διαλυμένη από τις πλημμύρες χώρα.

Η ελλιπης οργάνωση μιας τόσο επικίνδυνης επιχείρησης οδήγησε στο να σταλούν στελέχη χωρίς θωρακισμένα οχήματα και χωρίς την κατάλληλη συνοδεία ασφαλείας σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον, γεγονός που αποτέλεσε αφορμή για σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.

Οι ήρωες που δεν επέστρεψαν ποτέ

Η τελετή αυτή, πέρα από την αναγνώριση των επιζώντων, αποτελεί έναν βαρύ φόρο τιμής σε εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Η Ελλάδα δεν ξεχνά τα τρία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο λιβυκό έδαφος.

Νεκροί τότε ήταν η αντιπλοίαρχος υγειονομικού Γλυκερία Μεμεκίδου του Πολεμικού Ναυτικού, η επισμηναγός υγειονομικού Ευαγγελία Ανδρεαδάκη της Πολεμικής Αεροπορίας, αμφότερες στελέχη της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, και ο αρχιλοχίας πεζικού Γεώργιος Βούλγαρης της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου.

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