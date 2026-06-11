Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ
Η τελετή παράδοσης - παραλαβής πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη στο Δώμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
Η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού αποτελεί την πρώτη γυναίκα που διατελεί ως εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), καθώς ανέλαβε με κάθε επισημότητα σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου τα καθήκοντά της.
Η τελετή παράδοσης - παραλαβής πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη στο Δώμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η Μαρία Κιοϊλιού ανέλαβε τα καθήκοντα αντικαθιστώντας τον έως τώρα εκπρόσωπο συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, υπογράμμισε ότι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ «έχει εξελιχθεί σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο με επιτυχία» ενώ εξήρε τις επιδόσεις της.
Παράλληλα συνεχάρη τον Σπύρο Ασλάνη για την προσφορά του και του επέδωσε αναμνηστικά δώρα.