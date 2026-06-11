Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

Η τελετή παράδοσης - παραλαβής πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη στο Δώμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

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Γυναίκα αντισυνταγματάρχης για πρώτη φορά εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

Τελετή παράδοσης- παραλαβής καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου του ΓΕΕΘΑ

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Η αντισυνταγματάρχης Μαρία Κιοϊλιού αποτελεί την πρώτη γυναίκα που διατελεί ως εκπρόσωπος Τύπου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), καθώς ανέλαβε με κάθε επισημότητα σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου τα καθήκοντά της.

Η τελετή παράδοσης - παραλαβής πραγματοποιήθηκε υπό την παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη στο Δώμα του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η Μαρία Κιοϊλιού ανέλαβε τα καθήκοντα αντικαθιστώντας τον έως τώρα εκπρόσωπο συνταγματάρχη Σπύρο Ασλάνη.

[387598] ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Τελετή παράδοσης- παραλαβής καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου του ΓΕΕΘΑ. Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, υπογράμμισε ότι η νέα εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ «έχει εξελιχθεί σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο με επιτυχία» ενώ εξήρε τις επιδόσεις της.

[387598] ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Τελετή παράδοσης- παραλαβής καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου του ΓΕΕΘΑ. Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)Eurokinissi

Παράλληλα συνεχάρη τον Σπύρο Ασλάνη για την προσφορά του και του επέδωσε αναμνηστικά δώρα.

[387598] ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Τελετή παράδοσης- παραλαβής καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου του ΓΕΕΘΑ. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Eurokinissi
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