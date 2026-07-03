Οι Στρατιωτικές Σχολές καλούν τη νέα γενιά – Το νέο βίντεο του ΓΕΕΘΑ

Snapshot Το ΓΕΕΘΑ παρουσίασε βίντεο προβολής των Στρατιωτικών Σχολών για την ενημέρωση των υποψηφίων σπουδαστών.

Το βίντεο τονίζει τις αξίες της γνώσης, συνεργασίας, ηγεσίας, εξέλιξης και προσφοράς στη στρατιωτική εκπαίδευση.

Επισημαίνεται η συνεχιζόμενη αναβάθμιση της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες.

Στόχος είναι να προωθηθεί η στρατιωτική εκπαίδευση ως σύγχρονη επιλογή σπουδών με επαγγελματική προοπτική και προσφορά στην Πατρίδα.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΓΕΕΘΑ (X, Facebook, Instagram). Snapshot powered by AI

Με αφορμή την περίοδο επιλογής σπουδών από τους μαθητές και τις μαθήτριες, το ΓΕΕΘΑ παρουσιάζει ένα βίντεο προβολής των Στρατιωτικών Σχολών, με στόχο την ενημέρωση των υποψηφίων και την ανάδειξη της στρατιωτικής εκπαίδευσης ως μιας σύγχρονης επιλογής επαγγελματικής αποκατάστασης με προοπτική.

Το βίντεο απευθύνεται στη νέα γενιά και εστιάζει στις αξίες της γνώσης, της συνεργασίας, της ηγεσίας, της εξέλιξης και της προσφοράς.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβάλλεται η διαρκής προσπάθεια αναβάθμισης της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης, της σταδιοδρομίας και της μέριμνας στις Ένοπλες Δυνάμεις, με έμφαση στις δυνατότητες εξέλιξης, την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες αλλά και της υποστήριξης της καθημερινότητας των στελεχών.

Στόχος είναι οι νέοι και οι νέες να γνωρίσουν μια επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας που συνδυάζει γνώσεις, επαγγελματική προοπτική και προσφορά στην Πατρίδα.

To video έχει αναρτηθεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (X, Facebook, Instagram) του ΓΕΕΘΑ, αλλά σας αποστέλλονται παρακάτω και σύνδεσμοι, όπου μπορείτε να το βρείτε σε καλύτερη ανάλυση.

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