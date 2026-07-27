Ο Κικίλιας έβαλε στολή δύτη και έκανε κατάδυση σε παραλία της Αμοργού

Snapshot Η τοπική πρωτοβουλία «Αμοργόραμα» πέτυχε την απαγόρευση ψαρέματος σε τρεις περιοχές της Αμοργού για την προστασία του υδροβιότοπου όλο το χρόνο.

Η προστασία της θάλασσας υποστηρίζεται θεσμικά με Προεδρικό Διάταγμα, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και επιστημονική καθοδήγηση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας τόνισε την ανάγκη διαφύλαξης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και επεσήμανε τη συνεργασία κράτους και τοπικών αλιέων για βιώσιμη αλιεία.

Η Αμοργός έχει ιστορική σημασία για την ελληνική αγωνιστική ελεύθερη κατάδυση, φιλοξενώντας το θρυλικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατάδυσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρείχε επιστημονική βάση και θεσμική στήριξη στην πρωτοβουλία, μετατρέποντας την ιδέα σε ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας της θάλασσας. Snapshot powered by AI

Στην Αμοργό βρέθηκε πριν από μερικές ημέρες ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, συνομίλησε με τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην τοπική πρωτοβουλία «Αμοργόραμα», ενώ πραγματοποίησε και κατάδυση.

Το «Αμοργόραμα», με τη βοήθεια της κυβέρνησης, κατάφερε να απαγορευτεί το ψάρεμα σε τρεις συγκεκριμένες περιοχές στην Αμοργό καθ'όλη τη διάρκεια του έτους, για την προστασία του υδροβιότοπου του νησιού.

Κατά την επίσκεψή του στην Αμοργό, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βρέθηκε σε μία από αυτές τις περιοχές, στην οποία μάλιστα, κατά το παρελθόν, γινόταν το θρυλικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατάδυσης, στο οποίο έχει επιτευχθεί το ρεκόρ των άνω των 100 μέτρων.

Έβαλε, λοιπόν, και ο ίδιος την καταδυτική στολή και βούτηξε στα αμοργιανά νερά. «Εμείς θα βουτήξουμε σε τρία μέτρα», ακούγεται να λένε στο βίντεο που ανάρτησε ο κ. Κικίλιας στο Facebook, ο οποίος, τόνισε, μεταξύ άλλων ότι «το απέραντο γαλάζιο δεν είναι μόνο για τις κάμερες. Είναι δικό μας. Και το προστατεύουμε μαζί».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Κάτω από το νερό, όλα σωπαίνουν.

Δεν ακούς τίποτα. Μόνο τις σκέψεις σου, μέχρι και που αυτές αδειάζουν.

Βούτηξα στα νερά της Αμοργού. Και βγήκα στην επιφάνεια με μια σκέψη: αυτό που μας χαρίστηκε απλόχερα, υποχρεούμαστε να το διαφυλάξουμε.

Στην Αμοργό το κάνουν. Οι ίδιοι οι ψαράδες οργανώθηκαν και ζήτησαν θεσμικά μέτρα για να προστατέψουν τη θάλασσά τους.

Έτσι γεννήθηκε το Αμοργόραμα. Καθαρές ακτές. Περιοχές που ξεκουράζονται για να ξαναγεμίσουν ψάρια. Βιώσιμη αλιεία που σέβεται τους μήνες που η ζωή αναγεννιέται.

Και σήμερα δεν είναι ιδέα λίγων. Θεσμοθετήθηκε με Προεδρικό Διάταγμα, πρόγραμμα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, επιστημονική καθοδήγηση από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και το Λιμενικό μας εκεί, να επιβλέπει και να στηρίζει.

Τίποτα από αυτά δεν έγινε μόνο του. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα στους ψαράδες της Αμοργού. Αναγνώρισε το όραμά τους και ανέλαβε να το κάνει πράξη, με τη δέσμευση ότι η Πολιτεία θα είναι εκεί, μαζί τους.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενέταξε το Αμοργόραμα σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα και εξασφάλισε τη χρηματοδότηση και τον επιστημονικό συντονισμό του.

Και ο Σταύρος Παπασταύρου με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσαν στην πρωτοβουλία επιστημονική βάση και θεσμική στέγη, τα δεδομένα, τους κανόνες και τα εργαλεία που μετατρέπουν μια ιδέα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη θάλασσα.

Αυτό είναι το κράτος που πιστεύω. Το κράτος που στέκεται δίπλα σε ανθρώπους που ξέρουν τη θάλασσά τους καλύτερα από τον καθένα και τους δίνει τα εργαλεία να τη φυλάξουν.

Γιατί το «απέραντο γαλάζιο», οφείλεις να το προστατεύσεις και αυτό το γνωρίζουν οι ψαράδες, οι δύτες, όσοι είχαμε την τύχη να βουτήξουμε στα αμοργιανά νερά και να δούμε έναν άλλον κόσμο.

Το φως που πέφτει από πάνω σε δέσμες. Το μπλε που δεν τελειώνει πουθενά. Για λίγα δευτερόλεπτα ξεχνάς πού αρχίζει η θάλασσα και πού σταματάς εσύ.

Δεν είναι τυχαίο που από αυτά τα νερά ξεκίνησε η ελληνική αγωνιστική ελεύθερη κατάδυση. Στο Καταδυτικό Κέντρο της Αιγιάλης φυτεύτηκε ένας σπόρος που κατέκτησε τον κόσμο. Αθλητές από όλο τον κόσμο βουτούσαν στα νερά της Αμοργού, η Ελλάδα μπήκε στον χάρτη ενός από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα αθλήματα. Όλα ξεκίνησαν εδώ, σε ένα μικρό νησί των Κυκλάδων.

Το απέραντο γαλάζιο δεν είναι μόνο για τις κάμερες. Είναι δικό μας. Και το προστατεύουμε μαζί».

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