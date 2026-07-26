Βασίλης Κικίλιας: Πράσινο φως για λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999

Ευρεία σύσκεψη υπό τον Βασίλη Κικίλια με τοπικούς φορείς – Ενισχύονται οι υγειονομικές και λιμενικές υποδομές του νησιού

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Βασίλης Κικίλιας: Πράσινο φως για λιμενικά έργα στη Ζάκυνθο για πρώτη φορά μετά το 1999
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  • Στη Ζάκυνθο ξεκινούν λιμενικά έργα για πρώτη φορά μετά το 1999, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και του τουρισμού.
  • Το νέο master plan του λιμένα έχει κατατεθεί και αξιολογείται θετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Λειτουργεί πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος στο νησί, που έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη υγειονομική διακομιδή.
  • Σε εξέλιξη είναι εργασίες εκβάθυνσης του λιμανιού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ και ανάπλασης της παραλίας του Αργασίου για την αντιμετώπιση παράκτιας διάβρωσης.
  • Το Υπουργείο δεσμεύτηκε για ολική ασφαλτόστρωση του λιμένα και εξασφαλίστηκε κονδύλι 1,045 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για αναβάθμιση υποδομών.
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«Στη Ζάκυνθο υλοποιούνται ξανά λιμενικά έργα για πρώτη φορά μετά το 1999», δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψή του στο νησί, υπογραμμίζοντας τη σημασία των παρεμβάσεων για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό.

Ο υπουργός πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου με τη συμμετοχή του βουλευτή της ΝΔ Διονύσιου Ακτύπη και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το νέο master plan του λιμένα, το οποίο κατατέθηκε πρόσφατα στο Υπουργείο και αξιολογείται θετικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να ακολουθήσουν σύντομα οι επίσημες ανακοινώσεις.

Παράλληλα, ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο πλωτό ασθενοφόρο του Λιμενικού Σώματος που επιχειρεί πλέον στο νησί, σημειώνοντας ότι έχει πραγματοποιήσει ήδη την πρώτη του υγειονομική διακομιδή, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας κατοίκων και τουριστών. Ο Υπουργός εξήρε παράλληλα την απόλυτη σύμπνοια που διαπίστωσε μεταξύ των τοπικών φορέων για τα ζητήματα υποδομών.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσιος Ακτύπης ευχαρίστησε τον υπουργό για τη διαχρονική στήριξή του στο νησί, από την ενίσχυση του ΕΣΥ κατά την πανδημία και την ίδρυση της μονάδας ΕΜΟΔΕ, μέχρι τις τρέχουσες λιμενικές παρεμβάσεις.

Εξειδικεύοντας τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ. Ακτύπης αναφέρθηκε στις εργασίες εκβάθυνσης του λιμανιού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς και στο πρωτοποριακό έργο ανάπλασης της παραλίας του Αργασίου για την αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης. Τέλος, γνωστοποίησε τη δέσμευση του Υπουργείου για την ολική ασφαλτόστρωση του λιμένα, παράλληλα με την εξασφάλιση κονδυλίου 1,045 εκατ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την άμεση αναβάθμιση των υποδομών.

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