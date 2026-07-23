Κικίλιας: «Εκπτώσεις υπάρχουν στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όχι στην ασφάλεια»

Ανέφερε ότι ο ανταγωνισμός στην ακτοπλοϊκή αγορά έχει οδηγήσει σε εκπτώσεις και μειώσεις στις τιμές κάποιων εισιτηρίων

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Κικίλιας: «Εκπτώσεις υπάρχουν στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, όχι στην ασφάλεια»
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  • Ο ανταγωνισμός στην ακτοπλοϊκή αγορά έχει μειώσει τις τιμές των εισιτηρίων έως και 50%, χωρίς να υπάρξουν αυξήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας.
  • Η ασφάλεια στην ακτοπλοΐα παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και δεν γίνονται εκπτώσεις σε αυτόν τον τομέα.
  • Για το ναυτικό ατύχημα στη Σούδα, διεξάγονται έρευνες με εμπλοκή του Λιμενικού και της εισαγγελίας για τον εντοπισμό ευθυνών.
  • Η διαχείριση του λιμανιού της Ραφήνας γίνεται σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας και το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
  • Υπάρχει σχέδιο διαβούλευσης μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου για την εξέταση πιθανών αλλαγών στα δρομολόγια λόγω της ρυμοτομίας και των επιπτώσεων στην περιοχή.
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Στον ανταγωνισμό των ακτοπλοϊκών εταιρειών, που έχει οδηγήσει στις μειώσεις τιμών στα εισιτήρια, στην ασφάλεια στην ακτοπλοΐα «που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», καθώς και στις δυνατότητες του λιμανιού της Ραφήνας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, για τις τιμές των εισιτηρίων ο υπουργός υπενθύμισε ότι εδώ και δύο χρόνια δεν έχει γίνει καμία αύξηση, παρά τις περσινές εξαγγελίες των εταιρειών για +15% λόγω της μετάβασής τους σε «πράσινα», πιο ακριβά καύσιμα και παρά τη φετινή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ.

Πρόσθεσε, δε, ότι ο ανταγωνισμός στην ακτοπλοϊκή αγορά έχει οδηγήσει σε εκπτώσεις και μειώσεις στις τιμές κάποιων εισιτηρίων, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Παλεύουμε για τον κόσμο. Το να μην αυξηθούν οι τιμές τα δύο τελευταία χρόνια, το έχουμε καταφέρει με τεράστιο κόπο και αιματηρές προσπάθειες. Ο ανταγωνισμός στη Ραφήνα -γιατί μιλάμε για ελεύθερη δρομολόγηση- έχει οδηγήσει στο να πέσουν οι τιμές μέχρι και 50%. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες κοστολογούν 1 ευρώ την επιστροφή στη Ραφήνα, το aller retour. Αυτός είναι ο υγιής ανταγωνισμός και η ελεύθερη αγορά, με αποτέλεσμα οι πολίτες και οι ταξιδιώτες να είναι ευχαριστημένοι, γιατί ταξιδεύουν κάποιοι μέχρι το μισό του κόστους».

Τι είπε για το ναυτικό ατύχημα στη Σούδα

Για το ναυτικό ατύχημα που συνέβη προχθές στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, ο κ. Κικίλιας τόνισε: «Πρόκειται για ένα τεράστιο λιμάνι. Ξέρετε πόσες ακτοπλοϊκές κινήσεις έχει; Το "Έλυρος" και άλλο ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, που πάει το καθένα μια φορά την ημέρα. Άρα, όλο αυτό δεν δικαιολογείται και δεν το δέχομαι. Μπορεί να συμβεί, όπως και συνέβη. Υπάρχουν, όμως, ευθύνες. Θα δούμε πώς λειτούργησε ο ένας πλοίαρχος και το εμπορικό πλοίο, το RO-RO που έμπαινε μέσα στο λιμάνι, πώς λειτούργησε ο άλλος πλοίαρχος και πώς το Λιμεναρχείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουμε. Γι' αυτό έστειλα τον υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, που είναι αρμόδιος για θέματα ασφάλειας, στα Χανιά. Γι' αυτό ενημερώθηκε η εισαγγελία, γι' αυτό λήφθηκαν καταθέσεις. Ενάμιση χρόνο τώρα έχουμε κάνει 1.800 ελέγχους πλοίων. Το λέω και το ξαναλέω: Τα θέματα ασφάλειας για εμένα είναι πρώτα και πάνω απ' όλα. Εκπτώσεις εκεί δεν υπάρχουν. Στα εισιτήρια υπάρχουν, στην ασφάλεια δεν υπάρχει».

Σχετικά με την κίνηση στο λιμάνι της Ραφήνας, απάντησε ότι τα θέματα ασφάλειας αποτελούν «ευθύνη του Λιμεναρχείου και της στρατιωτικής ηγεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας. Αυτοί έχουν ορίσει πόσα πλοία μπορούν να διανυκτερεύουν μέσα στο λιμάνι και πόσες θέσεις υπάρχουν στο λιμάνι. Για τα υπόλοιπα πλοία υπάρχει το λιμάνι του Λαυρίου. Υπάρχουν άλλα λιμάνια γύρω-γύρω με ευθύνη και υπογραφή των εταιρειών».

Σε ό,τι αφορά την πόλη, σημείωσε: «Η Ραφήνα έχει μικρούς, στενούς δρόμους. Δεν μπορούμε ξαφνικά να κατεδαφίσουμε τα κτίρια και να φτιάξουμε τεράστιους δρόμους για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που μπαίνουν και βγαίνουν στο λιμάνι, δημιουργώντας πίεση στο κυκλοφοριακό. Επειδή εμείς σεβόμαστε τους κατοίκους και επειδή υπάρχει ένα master plan για το λιμάνι της Ραφήνας, το οποίο συζητείται, μόλις τελειώσει η τουριστική-ακτοπλοϊκή περίοδος θα διαβουλευτούμε με την κ. δήμαρχο, την Περιφέρεια, τα επιμελητήρια, τους φορείς και την κοινωνία. Και αν η πλειοψηφία των κατοίκων, η δημοτική αρχή, τα επιμελητήρια -παρά την όποια επιβάρυνση υπάρξει στην οικονομία της περιοχής, αν μειωθούν τα δρομολόγια- ζητήσουν τη μείωσή τους λόγω της ρυμοτομίας, θα το συζητήσουμε και στο πλαίσιο της αναλογικότητας και της δικαιοσύνης μεταξύ των εταιρειών, θα το εφαρμόσουμε. Εμείς δεν λειτουργούμε πέρα και έξω από την κοινωνία. Λειτουργούμε μαζί με την κοινωνία και με τους πολίτες».

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