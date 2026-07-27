Νέα διοικούσα επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο- Σε ποια ονόματα κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Snapshot Η Ματίνα Παγώνη ορίστηκε πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Η θητεία των προσωρινών οργάνων του ΠΙΣ διαρκεί έως τις επόμενες αρχαιρεσίες του Συλλόγου, συνολικά έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τρεις μήνες.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή έχει περιορισμένες αρμοδιότητες, περιοριζόμενες σε διοικητικές, οικονομικές και διαχειριστικές πράξεις απαραίτητες για τη λειτουργία του Συλλόγου.

Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή υποχρεούται να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλόγου. Snapshot powered by AI

Μπορεί η Ματίνα Παγώνη ως επικεφαλής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), να ήταν εύκολη επιλογή για τον Άδωνι Γεωργιάδη, η πλήρης σύνθεση των νέων προσωρινών οργάνων, όμως, καθυστέρησε λίγο παραπάνω.

Έτσι, αφού εκδόθηκε ο απαραίτητος ΚΑΔ και μετά από κάποιες επαφές, ο κ. Γεωργιάδης ανακοίνωσε τα προσωρινά όργανα του ΠΙΣ, η θητεία των οποίων διαρκεί μέχρι τις επικείμενες αρχαιρεσίες του Συλλόγου. Το σκεπτικό του υπουργού Υγείας είναι, τα μέλη της διοικούσας επιτροπής να είναι πρόσφατα εκλεγμένοι γιατροί, αλλά και με αρκετές θητείες στο ενεργητικό τους. Τα ονόματα είναι τα εξής:

Διοικούσα επιτροπή ΠΙΣ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Παγώνη Στάματα (Ματίνα) του Νικολάου, Παθολόγος, (Αθήνα)

Αντιπρόεδρος Α: Πλατανησιώτης Νικόλαος του Στέφανου, Ιατρός δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής, (Πειραιάς)

Αντιπρόεδρος Β: Τσαούσης Κωνσταντίνος του Αθανασίου, Δερματολόγος (Αμαλιάδα)

Γενικός Γραμματέας: Φισφής Ιωάννης του Νικολάου, Ουρολόγος, (Κεφαλλονιά)

Ταμίας: Παπαδόπουλος Λάζαρος του Αντωνίου, Γυναικολόγος, (Καστοριά)

Μέλος: Γεωργιάδης Χαράλαμπος του Ιουστινιανού (Θεσσαλονίκη)

Μέλος: Καψοκόλης Ιωάννης του Σταμάτη, Καρδιολόγος, (Πειραιάς)

Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Κασσάρας Γεώργιος του Αγγέλου, Χειρουργός (Αθήνα)

Αντιπρόεδρος: Αποστολάτος Γεράσιμος του Χαραλάμπους, Γυναικολόγος, (Κάλυμνος)

Τακτικά μέλη:

Βολίκας Κίμων του Γεωργίου, Παθολόγος, (Αθήνα)

Κουρή Μαρία του Γεωργίου, Ακτινολόγος, (Αθήνα)

Σαρώφ Παύλος του Φίλλιπου, ΩΡΛ, (Πειραιάς)

Αναπληρωματικά μέλη:

Καπώλης Ευστράτιος του Δημοσθένη, Γενικός Ιατρός, (Σάμος)

Παπαθανάσης Παντελής του Χρήστου, ΩΡΛ, (Αγρίνιο)

Ζαφειράτου Σοφία του Ηλία, Παθολόγος, (Κεφαλλονιά)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

Πρόεδρος: Πανταζή Ευγενία του Παναγιώτη, Ιατρός Εργασίας (Αθήνα)

Μέλη:

Δημητρίου Μαρία του Θέσπιδος, Βιοπαθολόγος, (Πειραιάς)

Μουρίκης Αναστάσιος του Ιωάννη, Ορθοπεδικός (Αθήνα)

Αναπληρωματικά μέλη:

Βερύκοκος Χρήστος του Μιχαήλ , Αγγειοχειρουργός, (Αθήνα)

Ντούσγος Αθανάσιος του Δημητρίου, Οφθαλμίατρος (Φθιώτιδα)

Τσιρώνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Ουρολόγος, (Άρτα).

Υπενθυμίζεται πως η νέα διάταξη προβλέπει πως «στις περιπτώσεις μη επικύρωσης των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών για λόγους νομιμότητας κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, επταμελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Π.Ι.Σ. από εκλέκτορες Ιατρικών Συλλόγων μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Π.Ι.Σ., καθώς και προσωρινό Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών (Α.Π.Σ.Ι.) και Εξελεγκτική Επιτροπή. Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και των λοιπών ως άνω οργάνων του Π.Ι.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού της, με δυνατότητα άπαξ παράτασης έως τρεις (3) μήνες για εξαιρετικούς λόγους. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αμέσως τις διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Στο χρονικό αυτό διάστημα και μέχρι την ανάδειξη των νέων οργάνων από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών, η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή δύναται να προβαίνει μόνο στη διενέργεια των απολύτως απαραίτητων πράξεων που αφορούν στη διοικητική, οικονομική και διαχειριστική λειτουργία του Συλλόγου».

«Να κοπεί ο γόρδιος δεσμός του εμφυλίου σπαραγμού στον ΠΙΣ»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτησή του στο Χ, εξηγεί το σκεπτικό με το οποίο επέλεξε τα πρόσωπα της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του ΠΙΣ:

«Επειδή κάποιοι με κατηγορούν ότι διόρισα όσους ήθελα, σας προκαλώ να εξετάσετε μόνοι σας τη σύνθεση της. Πρόεδρος είναι η κα Ματίνα Παγώνη, επί σειρά ετών πρώτη σταθερά σε ψήφους μεταξύ των ιατρών και στις πρόσφατες εκλογές του Ιουνίου του 2026. Πρόεδρος δηλαδή, είναι κάποια που έχει πρόσφατα εκλεγεί από τους συναδέλφους της με τεράστια πλειοψηφία και που επανεκλέγεται συνεχώς. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα μέλη της Διοικούσης, είναι όλα πρόσφατα και για πολλές θητείες εκλεγμένοι. Άρα το βασικό μου κριτήριο είναι να είναι πρόσωπα που οι ίδιοι οι γιατροί πρόσφατα εξέλεξαν για να τους εκπροσωπούν. Επίσης, φρόντισα να μην είναι μόνον από την Αθήνα ή από τους μεγάλους Συλλόγους αλλά κατά το δυνατόν να εκπροσωπείται η Επικράτεια. Τους εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο τους έργο και τους δηλώνω ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη μου σε ό,τι με χρειαστούν. Δεν εμπλέκομαι καθόλου στις επί μέρους αποφάσεις τους, απλά αναμένω να γίνουν με τάξη οι εκλογές. Έδωσα πολλές ευκαιρίες να ηρεμήσουν τα πράγματα μεταξύ τους, δυστυχώς χωρίς την παρέμβασή μου αυτή δεν θα υπήρχε ποτέ λύση».

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η δουλειά της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι «να επαναφέρει την ηρεμία και την διαφάνεια στον ΠΙΣ και να διοργανώσει τις πρώτες κανονικές του εκλογές, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Λέω κανονικές, διότι τις εκλογές του 2018 δεν επεκύρωσε ο τότε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, θεωρώντας τες παράνομες, ενώ οι εκλογές του 2022 ακυρώθηκαν από το ΣτΕ τον Δεκέμβριο του 2025. Παρά τις αλλεπάλληλες κατηγορίες εναντίον μου από διαφόρους, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία ήταν η μόνη λύση για να κοπεί ο γόρδιος δεσμός του εμφυλίου σπαραγμού στον ΠΙΣ. Ελπίζω ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την Προσωρινή Διοίκηση, οι γιατροί μας θα βρουν τον τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να σταματήσουν τα αλλεπάλληλα μεταξύ τους δικαστήρια».

Πριν λίγο πήραμε τον ΚΑΔ (42554) για τον Διορισμό της Προσωρινής Διοικούσης Επιτροπής του ΠΙΣ σύμφωνα με το νόμο. Η δουλειά της θα είναι να επαναφέρει την ηρεμία και την διαφάνεια στον ΠΙΣ και να διοργανώσει τις πρώτες κανονικές του εκλογές, εδώ και σχεδόν 10 χρόνια. Λέω… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 27, 2026

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