Πρωτιά Πατούλη στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά με απώλειες

Snapshot Στις πρώτες ηλεκτρονικές εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών συμμετείχαν 13.195 μέλη, καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχής.

Η παράταξη ΔΗΚΙ με επικεφαλής τον Γιώργο Πατούλη διατήρησε την πρωτιά, αλλά έχασε δύο έδρες, από 9 σε 7.

Τις δύο έδρες που έχασε η ΔΗΚΙ κατέλαβαν οι Ενεργοί Γιατροί και η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗΠΑΚ).

Η ΔΗΚΙ συγκέντρωσε 41,11% των ψήφων, ενώ το Κίνημα Ιατρών και οι Ενεργοί Γιατροί ακολούθησαν με 13,2% και 10,3% αντίστοιχα.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ευχαρίστησε τα μέλη για τη συμμετοχή τους και υπογράμμισε την επιτυχή διεξαγωγή των πρώτων ηλεκτρονικών εκλογών. Snapshot powered by AI

Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 14 Ιουνίου, οι πρώτες ηλεκτρονικές εκλογές στην ιστορία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), μέσω του συστήματος «ΖΕΥΣ».

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 13.195 μέλη του ΙΣΑ, έναντι 8.157 που είχαν συμμετάσχει στις προηγούμενες εκλογές.

Η ΔΗΚΙ με επικεφαλής τον Γιώργο Πατούλη, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη σε όλα τα όργανα, με «απώλειες» ωστόσο, σε σχέση με τις προηγούμενες αρχαιρεσίες. Από τις 9 έδρες και την αυτοδυναμία, που είχε η παράταξη στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, πέφτει στις 7 έδρες. Τις δύο χαμένες έδρες της ΔΗΚΙ, κέρδισαν οι Ενεργοί Γιατροί και η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση (ΔΗΠΑΚ).

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΔΗ.Κ.Ι-Ι.Σ.Α : 41,11% (7 έδρες)

ΚΙΝΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ – ΚΙΝ.Ι. : 13,2% (2 έδρες)

ΕΝΕΡΓΟΙ ΙΑΤΡΟΙ :10,3% (2 έδρες)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΔΗ.ΠΑ.Κ. : 9,84% (2 έδρες)

ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ : 7,89% (1 έδρα)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ: 7,11% (1 έδρα)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Π.Α.Σ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ: 5,79% (1 έδρα)

ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ (ΕΛΕΥ.Σ.Ι.): 4,74% (1 έδρα).

Ο Γιώργος Πατούλης δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Η μεγάλη συμμετοχή των μελών στις πρώτες ηλεκτρονικές εκλογές στην ιστορία του Συλλόγου έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα δημοκρατικής συμμετοχής και ενότητας του ιατρικού κόσμου. Παράλληλα, ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους που με την ψήφο τους έδωσαν για άλλη μια φορά την μεγάλη πρωτιά στη ΔΗΚΙ. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί αναγνώριση των αγώνων που δώσαμε μαζί όλα αυτά τα χρόνια για τους γιατρούς της Αθήνας, για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για τη στήριξη των νέων συναδέλφων και για την αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του ΙΣΑ. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, ευθύνη και αποφασιστικότητα να αγωνιζόμαστε για όσα αξίζουν οι γιατροί και οι ασθενείς. Για να κάνουμε την Ελλάδα τη χώρα της υγείας και της ευεξίας. Με ενότητα, σχέδιο και συνέπεια προχωράμε μπροστά».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ευχαριστεί όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία και συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των πρώτων ηλεκτρονικών εκλογών στην ιστορία του Συλλόγου.