Οι πυρκαγιές στη Γαλλία «αρρώστησαν» 6 αεροσυνοδούς - Η αποζημίωση των 100.000 ευρώ στους επιβάτες

Snapshot Έξι από τους εννέα αεροσυνοδούς της πτήσης της American Airlines αρρώστησαν με ζάλη και δυσφορία κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τον Ατλαντικό.

Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Ιρλανδία για ιατρική φροντίδα των αεροσυνοδών.

Υποψίες για τη μόλυνση του αέρα στην καμπίνα στρέφονται σε εξωτερικούς ρύπους ή αναθυμιάσεις, πιθανώς σχετιζόμενες με τις πυρκαγιές στη Γαλλία.

Η American Airlines πρέπει να αποδείξει ότι η μόλυνση προήλθε από έναν εξωτερικό και απρόβλεπτο παράγοντα για να αποφύγει αποζημιώσεις άνω των 100.000 ευρώ.

Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά αδιαθεσίας μεταξύ των επιβατών της πτήσης. Snapshot powered by AI

Η πτήση της American Airlines από το Φιουμιτσίνο της Ρώμης αναχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου για τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.

Περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, καθώς το Boeing 787-9 πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό, 6 από τους 9 αεροσυνοδούς της πτήσης, εμφάνισαν ζάλη και δυσφορία, αναγκάζοντας τους κυβερνήτες να αντιστρέψουν προληπτικά την πορεία τους προς την Ιρλανδία, όπου το αεροπλάνο έγινε δεκτό από ιατρικό προσωπικό.

Πιθανές αιτίες: μολυσμένος αέρας ή εξωτερικές αναθυμιάσεις;

Οι υποψίες, εξαιρουμένης της τροφικής δηλητηρίασης ή των μολυσματικών ασθενειών, επικεντρώνονται στα συστήματα εξαερισμού. Η εταιρεία επιβεβαίωσε σε σημείωμα την παρουσία μιας «μη φυσιολογικής μυρωδιάς στο αεροσκάφος». Δεδομένου ότι πρόκειται για Boeing 787, ο αέρας στην καμπίνα δεν προέρχεται από τους κινητήρες (εξαλείφοντας τον κίνδυνο μόλυνσης από λιπαντικό), αλλά αναρροφάται από το εξωτερικό μέσω ειδικών συμπιεστών. Μεταξύ των υπό εξέταση υποθέσεων, δεν αποκλείεται η είσοδος αναθυμιάσεων ή ρύπων, που ίσως συνδέεται με τη διέλευση του αεροπλάνου πάνω από την περιοχή των πυρκαγιών στη Γαλλία. Δεν παρατηρήθηκε αδιαθεσία μεταξύ των επιβατών.

Το ζήτημα των αποζημιώσεων

Τώρα, η American Airlines αντιμετωπίζει έναν βαρύ λογαριασμό, καθώς σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ξαφνική αδιαθεσία του πληρώματος είναι μέρος του κανονικού επιχειρησιακού κινδύνου. Για να αποφευχθεί την καταβολή αποζημίωσης άνω των 100.000 ευρώ στους επιβάτες, ο αερομεταφορέας θα πρέπει να αποδείξει ότι η μόλυνση προκλήθηκε από εξωτερικό και εντελώς απρόβλεπτο παράγοντα.

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