Οι πυρκαγιές στη Γαλλία «αρρώστησαν» 6 αεροσυνοδούς - Η αποζημίωση των 100.000 ευρώ στους επιβάτες
Η αεροπορική εταιρεία προκειμένου να αποφύγει τις υψηλές αποζημιώσεις θα πρέπει να αποδείξει ότι η μόλυνση προκλήθηκε από έναν εξωτερικό και εντελώς απρόβλεπτο παράγοντα. Ίσως από τις πυρκαγιές στη Γαλλία
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- Έξι από τους εννέα αεροσυνοδούς της πτήσης της American Airlines αρρώστησαν με ζάλη και δυσφορία κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τον Ατλαντικό.
- Το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στην Ιρλανδία για ιατρική φροντίδα των αεροσυνοδών.
- Υποψίες για τη μόλυνση του αέρα στην καμπίνα στρέφονται σε εξωτερικούς ρύπους ή αναθυμιάσεις, πιθανώς σχετιζόμενες με τις πυρκαγιές στη Γαλλία.
- Η American Airlines πρέπει να αποδείξει ότι η μόλυνση προήλθε από έναν εξωτερικό και απρόβλεπτο παράγοντα για να αποφύγει αποζημιώσεις άνω των 100.000 ευρώ.
- Δεν αναφέρθηκαν περιστατικά αδιαθεσίας μεταξύ των επιβατών της πτήσης.
Η πτήση της American Airlines από το Φιουμιτσίνο της Ρώμης αναχώρησε το απόγευμα του Σαββάτου για τη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.
Περίπου τέσσερις ώρες αργότερα, καθώς το Boeing 787-9 πετούσε πάνω από τον Ατλαντικό, 6 από τους 9 αεροσυνοδούς της πτήσης, εμφάνισαν ζάλη και δυσφορία, αναγκάζοντας τους κυβερνήτες να αντιστρέψουν προληπτικά την πορεία τους προς την Ιρλανδία, όπου το αεροπλάνο έγινε δεκτό από ιατρικό προσωπικό.
Πιθανές αιτίες: μολυσμένος αέρας ή εξωτερικές αναθυμιάσεις;
Οι υποψίες, εξαιρουμένης της τροφικής δηλητηρίασης ή των μολυσματικών ασθενειών, επικεντρώνονται στα συστήματα εξαερισμού. Η εταιρεία επιβεβαίωσε σε σημείωμα την παρουσία μιας «μη φυσιολογικής μυρωδιάς στο αεροσκάφος». Δεδομένου ότι πρόκειται για Boeing 787, ο αέρας στην καμπίνα δεν προέρχεται από τους κινητήρες (εξαλείφοντας τον κίνδυνο μόλυνσης από λιπαντικό), αλλά αναρροφάται από το εξωτερικό μέσω ειδικών συμπιεστών. Μεταξύ των υπό εξέταση υποθέσεων, δεν αποκλείεται η είσοδος αναθυμιάσεων ή ρύπων, που ίσως συνδέεται με τη διέλευση του αεροπλάνου πάνω από την περιοχή των πυρκαγιών στη Γαλλία. Δεν παρατηρήθηκε αδιαθεσία μεταξύ των επιβατών.
Το ζήτημα των αποζημιώσεων
Τώρα, η American Airlines αντιμετωπίζει έναν βαρύ λογαριασμό, καθώς σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η ξαφνική αδιαθεσία του πληρώματος είναι μέρος του κανονικού επιχειρησιακού κινδύνου. Για να αποφευχθεί την καταβολή αποζημίωσης άνω των 100.000 ευρώ στους επιβάτες, ο αερομεταφορέας θα πρέπει να αποδείξει ότι η μόλυνση προκλήθηκε από εξωτερικό και εντελώς απρόβλεπτο παράγοντα.