Η νέα σειρά Samsung Galaxy Ζ ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία στα καταστήματα Nova και το nova.gr!

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Η νέα σειρά Samsung Galaxy Ζ ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία στα καταστήματα Nova και το nova.gr!
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Η Nova, διαθέτει ήδη για προπαραγγελία, ως και τις 6 Αυγούστου 2026, σε όλα τα καταστήματα Nova και ηλεκτρονικά στο nova.gr τη νέα γενιά Samsung Galaxy Z.

Η σειρά εισάγει το Galaxy Z Fold8, το οποίο διαθέτει έναν νέο και συναρπαστικό σχεδιασμό (form factor). Το νέο lineup περιλαμβάνει επίσης το Galaxy Z Fold8 Ultra, το οποίο φέρνει για πρώτη φορά το πρότυπο «Ultra» της Samsung στα αναδιπλούμενα smartphone της. Δίπλα του, το Galaxy Z Flip8 που σχεδιάστηκε για προσωπική έκφραση και γρήγορη αλληλεπίδραση κάθε στιγμή της ημέρας. Βασισμένη σε επτά γενιές υψηλού σχεδιασμού και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών, η νέα σειρά Galaxy Z προσφέρει περισσότερες επιλογές, σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα, με τρεις ξεχωριστές συσκευές που φιλοδοξούν να ανταποκριθούν σε κάθε διαφορετική ανάγκη.

Το Galaxy AI έχει προσαρμοστεί ειδικά για κάθε τύπο συσκευής της σειράς. Το Multitasking γίνεται εύκολο χάρη στις μεγάλες οθόνες των Galaxy Z Fold8 και Fold8 Ultra, ενώ η έξυπνη εξωτερική οθόνη FlexWindow του Galaxy Z Flip8, με ενσωματωμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI-native), διατηρεί τις χρήσιμες πληροφορίες και συντομεύσεις άμεσα προσβάσιμες.

Το Samsung Galaxy Z Fold8 είναι η νέα αναδιπλούμενη συσκευή της Samsung, σχεδιασμένη για χρήστες που θέλουν μια φυσική και καθηλωτική εμπειρία χρήσης. Η εξωτερική οθόνη προσφέρει άνετη χρήση για καθημερινές εργασίες, ενώ η κύρια οθόνη μετατρέπεται σε έναν μεγάλο χώρο για θέαση περιεχομένου, gaming και ανάγνωση. Ο επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 5 και η μπαταρία 4.800mAh εξασφαλίζουν υψηλές επιδόσεις και μεγάλη αυτονομία.

Η νέα τεχνολογία Flex Titanium βελτιώνει την ανθεκτικότητα της συσκευής, μειώνοντας παράλληλα την ορατότητα της αναδίπλωσης της οθόνης. Το Fold8 διαθέτει διπλές κάμερες 50MP, με λειτουργίες όπως το Dual Recording και το My FanCam, που διευκολύνουν τη δημιουργία και κοινοποίηση περιεχομένου.

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Το Galaxy Z Fold8 Ultra αποτελεί την κορυφαία έκδοση της σειράς. Ενσωματώνει κύρια κάμερα 200MP, υπερευρυγώνια κάμερα 50MP, Nightography και δυνατότητα εγγραφής βίντεο έως 8K. Διαθέτει επίσης μπαταρία 5.000mAh, φόρτιση 45W και αναβαθμισμένο σύστημα ψύξης για απρόσκοπτη παραγωγικότητα.

Παράλληλα, το Galaxy Z Flip8 εστιάζει στην προσωπική έκφραση και στις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Η ανανεωμένη FlexWindow επιτρέπει άμεση πρόσβαση σε εφαρμογές, πληροφορίες και λειτουργίες AI, ενώ το Gemini Intelligence υποστηρίζει φωνητικές εντολές και αυτοματισμούς. Η κάμερα 50MP με ProVisual Engine προσφέρει προηγμένες δυνατότητες selfie, ενώ λειτουργίες όπως Flex Mode, Super Steady και FlipShot διευκολύνουν τη δημιουργία ποιοτικού περιεχομένου χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό.

Η νέα σειρά Samsung Galaxy Z εισάγει μια νέα γενιά εμπειριών Agentic AI, σχεδιασμένη ειδικά για αναδιπλούμενες συσκευές. Το Now Brief παρέχει προσωποποιημένες ενημερώσεις και πληροφορίες ασφάλειας, ενώ το Gemini Intelligence επιτρέπει την εκτέλεση σύνθετων εργασιών μέσω φυσικών εντολών, εικόνων ή περιεχομένου οθόνης. Παράλληλα, το Gemini Notebook διευκολύνει την οργάνωση σημειώσεων, αρχείων και ιδεών σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες multitasking των αναδιπλούμενων συσκευών. Επιπλέον, η Samsung δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και το απόρρητο, μέσω του Samsung Knox, του Personal Data Engine, του Knox Vault και του KEEP, που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα τόσο στη συσκευή όσο και στο cloud.

Διαθεσιμότητα και Προνόμια

Τα Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 και Flip8 είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία σε επιλεγμένες αγορές από σήμερα. Όλα τα μοντέλα είναι διαθέσιμα σε αποχρώσεις Graphite και Cream, με το Violet Shadow να είναι αποκλειστικό για το Galaxy Z Fold8 Ultra, το Lavender για το Galaxy Z Fold8 και το Pink για το Galaxy Z Flip8.

Η νέα σειρά Galaxy Z φέρνει τα οφέλη του AI πιο κοντά στην καθημερινότητα των χρηστών, προσφέροντας 6 μήνες δωρεάν δοκιμή του Google AI Pro[1], η οποία περιλαμβάνει 5 TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud (αξίας€22.99/μήνα).

Το Samsung Galaxy Z Flip8 διατίθεται από 1349€, το Samsung Galaxy Ζ Fold8 από 1.279€ και το Samsung Galaxy Ζ Fold8 Ultra από 2.279€. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αποκτήσουν σε όλα τα καταστήματα Nova με έως 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας, καθώς και ηλεκτρονικά σε συνδυασμό με τα προγράμματα "Unlimited Ομιλία&SMS+40GB" και “Unlimited All” σε μοναδική τιμή μέσα από το nova.gr.

Η ολοκαίνουργια σειρά Samsung Galaxy Z θα είναι διαθέσιμη για προπαραγγελία στη Nova με όφελος 10% σε Galaxy wearables & tablets με ταυτόχρονη αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο nova.gr ή στα καταστήματα Nova.

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