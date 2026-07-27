Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

Snapshot Τις επόμενες μέρες η θερμοκρασία στην ανατολική ηπειρωτική χώρα θα φτάσει τους 35-37°C, με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.

Από την Τετάρτη έως τις 3-4 Αυγούστου, οι βόρειοι άνεμοι θα είναι πολύ ισχυροί στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών λόγω της αύξησης της βαροβαθμίδας.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά επίπεδα στην ανατολική και νότια χώρα, ενώ στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και Δωδεκάνησα θα είναι 3-4 βαθμούς υψηλότερη.

Από τις 4-5 έως τις 10 Αυγούστου αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, με εξασθένηση του μελτεμιού και μεταφορά θερμότερων αερίων μαζών από τη δυτική/νοτιοδυτική Μεσόγειο.

Μετά τις 12 Αυγούστου υπάρχει πιθανότητα αποκλιμάκωσης της θερμοκρασίας, αλλά η πρόγνωση παραμένει αβέβαιη λόγω μεγάλης διασποράς στα προγνωστικά μοντέλα. Snapshot powered by AI

Μετά το φθινόπωρο και πάλι… καλοκαίρι θα είναι το σκηνικό του καιρού το επόμενο διάστημα με άνοδο θερμοκρασίας και μελτέμια.

Αναλυτικά το Weather Phenomena αναφέρει:

Αντιληπτή η απότομη σχετική άνοδος της θερμοκρασίας από χθες στην χώρα μας μετά την εντυπωσιακή, σπάνια για την εποχή θεαματική πτώση και κακοκαιρία που μας επηρέασε.

Σήμερα και αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει σε ορισμένες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας τους 35 – 37oC ενώ στα υπόλοιπα τμήματα κατά μέσο όρο τους 33 – 35οC. Είναι πολύ πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή και καταιγίδες κυρίως στην βορειοδυτική και βόρεια χώρα κατά τις μεσημεριανές - βραδινές ώρες. Οι άνεμοι γενικά ασθενείς από νότιες διευθύνσεις, δυτικοί έως μέτριας έντασης στα ανοιχτά νότιας Πελοποννήσου, Κορινθιακού κόλπου ενώ βορειοδυτικοί/δυτικοί στην περιοχή των Δωδεκανήσων.

Από την Τετάρτη και μετέπειτα έως περίπου στις 03-04/08 οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν πολύ ισχυροί σε όλο το Αιγαίο και τις προσήνεμες ανατολικές περιοχές καθώς ο συνδυασμός των υψηλότερων πιέσεων στα Βαλκάνια με των χαμηλότερων πιέσεων στα νοτιοανατολικά μας (Μικρά Ασία) θα αυξήσει την βαροβαθμίδα (διαφορά των δύο ατμοσφαιρικών πιέσεων) με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει κοντά στα κανονικά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής και νότιας χώρας, ενδεικτικά έως τους 29-33oC ενώ στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά μέσο όρο 3-4 βαθμούς υψηλότερη, ενδεικτικά έως τους 33-36oC, τοπικά έως 37οC.

Από τις 04/- 05/08 έως τις 10/08 περίπου, υπάρχει ισχυρή ένδειξη για περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, αφού το μελτέμι φαίνεται να εξασθενεί σταδιακά και θερμότερες αέριες μάζες να μεταφέρονται από την δυτική/ νοτιοδυτική Μεσόγειο. Ακόμα όμως, δεν μπορεί να προσδιοριστεί αν θα πληροί τις προϋποθέσεις καύσωνα ή θα μιλάμε για πολύ έντονη ζέστη.

Παρόλα αυτά, δεν αποκλείεται μετά τις 12/08 να υπάρξει αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας αν και η αβεβαιότητα/διασπορά των μελών όπως φαίνεται από το σύστημα πολλαπλών προγνώσεων (Ensembles) φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη.

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