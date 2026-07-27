Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.490 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Snapshot Στην 56η εβδομάδα της εκστραίας, βεβαιώθηκαν 2.494 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε 20.110 ελέγχους πανελλαδικά.

Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως οδηγούς δικύκλων (1.425), επιβάτες δικύκλων (213), οδηγούς ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων (742) και ATV (59).

Η Αττική κατέγραψε τις περισσότερες παραβάσεις με 999, ακολουθούμενη από το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και τη Δυτική Ελλάδα.

Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος.

Οι ποινές για μη χρήση κράνους από επιβάτες και οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. είναι επίσης αυστηρές και αυξάνονται σε περιπτώσεις υποτροπής. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μη χρήση κράνους, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Κατά την 56η εβδομάδα της εκστρατείας, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20.110 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 2.494 παραβάσεις.

Από αυτές, οι 2.227 αφορούσαν οδηγούς, εκ των οποίων οι 51 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής, ενώ 267 παραβάσεις καταγράφηκαν σε επιβάτες δικύκλων.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις αφορούσαν:

1.425 οδηγούς δικύκλων (με 51 διανομείς),

213 επιβάτες δικύκλων,

742 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.,

59 οδηγούς οχημάτων ATV.

Τις περισσότερες παραβάσεις κατέγραψε η Αττική με 999, ενώ ακολούθησαν το Νότιο Αιγαίο με 477, τα Ιόνια Νησιά με 319 και η Δυτική Ελλάδα με 140.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με ιδιαίτερη έμφαση στα δίκυκλα, στις επιχειρήσεις ενοικίασης μοτοσικλετών, αλλά και στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί. Συγκεκριμένα, για τον οδηγό δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ το ίδιο πρόστιμο ισχύει και για τον οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη.

Για τον επιβάτη δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

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