Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.490 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

Για τον επιβάτη δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά

Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.490 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην 56η εβδομάδα της εκστραίας, βεβαιώθηκαν 2.494 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε 20.110 ελέγχους πανελλαδικά.
  • Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως οδηγούς δικύκλων (1.425), επιβάτες δικύκλων (213), οδηγούς ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων (742) και ATV (59).
  • Η Αττική κατέγραψε τις περισσότερες παραβάσεις με 999, ακολουθούμενη από το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και τη Δυτική Ελλάδα.
  • Ο νέος ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος.
  • Οι ποινές για μη χρήση κράνους από επιβάτες και οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. είναι επίσης αυστηρές και αυξάνονται σε περιπτώσεις υποτροπής.
Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται σε όλη τη χώρα οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μη χρήση κράνους, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Κατά την 56η εβδομάδα της εκστρατείας, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20.110 έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 2.494 παραβάσεις.

Από αυτές, οι 2.227 αφορούσαν οδηγούς, εκ των οποίων οι 51 ήταν εργαζόμενοι σε υπηρεσίες διανομής, ενώ 267 παραβάσεις καταγράφηκαν σε επιβάτες δικύκλων.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις αφορούσαν:

1.425 οδηγούς δικύκλων (με 51 διανομείς),

213 επιβάτες δικύκλων,

742 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.,

59 οδηγούς οχημάτων ATV.

Τις περισσότερες παραβάσεις κατέγραψε η Αττική με 999, ενώ ακολούθησαν το Νότιο Αιγαίο με 477, τα Ιόνια Νησιά με 319 και η Δυτική Ελλάδα με 140.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από αστυνομικούς των Υπηρεσιών Τροχαίας, των Αστυνομικών Τμημάτων και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με ιδιαίτερη έμφαση στα δίκυκλα, στις επιχειρήσεις ενοικίασης μοτοσικλετών, αλλά και στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους έχουν αυστηροποιηθεί. Συγκεκριμένα, για τον οδηγό δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες, ενώ το ίδιο πρόστιμο ισχύει και για τον οδηγό που δεν φροντίζει για την ασφάλεια του επιβάτη.

Για τον επιβάτη δικύκλου προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ. Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία: «Κανείς δεν μας λέει τι να πουλήσουμε»

19:42ΚΟΣΜΟΣ

«Το μωρό μου δεν μεγάλωνε, οι γιατροί μου είπαν να το ταΐζω περισσότερο» - Η οδυνηρή αλήθεια

19:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς μεταξύ Φλωρίδη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Δεν έχεις σχέση με τη Δημοκρατία» - «Το έργο σας δεν κόβει πια εισιτήρια»

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πιάστηκαν στα χέρια στην Ερμού και ο ένας έβγαλε μπαλτά

19:33TRAVEL

Η Κέα στην κορυφή των «κρυμμένων» ελληνικών προορισμών για πεζοπορία και καταδύσεις

19:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για την ψηφιακή έκδοση παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Ολοκληρώθηκε η συζήτηση με τις τελικές ομιλίες των εισηγητών

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή του Σταυρού στην Εύβοια - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη προσγείωση αεροπλάνου στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από ένδειξη για καπνό

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαι έτοιμος για ισχυρή στρατιωτική δράση αν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν»

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Δύο αδέλφια από τη Ρωσία εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς στην Ταϊλάνδη - «Επείγον» το τελευταίο μήνυμα στη μητέρα τους

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γραφείο τελετών δεν έθαβε τους θανόντες και υπεξαιρούσε δωρεές των συγγενών τους

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Greek Mafia: Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο «Έντικ», αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας

18:30ΕΥ ΖΗΝ

Πρώιμα σημάδια σχιζοφρένειας: Τι να προσέξετε

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη να αποκρούσει οποιοδήποτε «εχθρικό βήμα» - «Ρεκόρ» κυρώσεων της Δύσης

18:24LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρέθηκε σε πανηγύρι της Χαράς Βέρρα και τραγούδησαν μαζί

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Πάνω από 2.490 παραβάσεις για μη χρήση κράνους σε μία εβδομάδα

18:03LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία: Νέος καύσωνας «απειλεί» να αναζωπυρώσει τα πύρινα μέτωπα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

19:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη προσγείωση αεροπλάνου στο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από ένδειξη για καπνό

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε το Barbarossa στη Νάουσα για φορολογικές παραβάσεις

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Greek Mafia: Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο «Έντικ», αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν εκδώσετε έως 3 Αυγούστου - Η διαδικασία και το κόστος

16:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα ξανακάνει ζέστη και πότε θα δροσίσει - Τι σημαίνει η αύξηση της βαροβαθμίδας

18:30ΕΥ ΖΗΝ

Πρώιμα σημάδια σχιζοφρένειας: Τι να προσέξετε

16:28ΥΓΕΙΑ

Φόβοι για υπερβακτήριο που μεταδίδεται από τα κατοικίδια στους ανθρώπους - Ανησυχούν οι ειδικοί

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Ξόδεψε 10.000 λίρες χτίζοντας ένα μικροσκοπικό ελληνικό χωριό στην αυλή του - Με πλακόστρωτα δρομάκια, μπλε παντζούρια και μπαρ

18:03LIFESTYLE

Δυο μαύρα πουκάμισα: Βασίλης Μπισμπίκης και Μαριάννα Κιμούλη στα γυρίσματα

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην περιοχή του Σταυρού στην Εύβοια - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πιάστηκαν στα χέρια στην Ερμού και ο ένας έβγαλε μπαλτά

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

14:00ΥΓΕΙΑ

Η Ματίνα Παγώνη νέα πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με απόφαση Γεωργιάδη - Συνεχίζονται οι αντιδράσεις

16:31ΕΛΛΑΔΑ

Σαλμονέλα: Εννέα άτομα διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο Νίκαιας - Είχαν φάει στο ίδιο εστιατόριο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Της τρύπησε τον θώρακα με μια μαχαιριά - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση στη 41χρονη - Την Τρίτη η κηδεία

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Κορινθία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου - 'Ελαβαν εξιτήριο οι τραυματίες

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο θρίλερ στην Κεφαλονιά: Αυτοκίνητο εξετράπη και έπεσε στο γκρεμό – Φωτογραφίες

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Μετά το φθινόπωρο και πάλι… καλοκαίρι – Άνοδος θερμοκρασίας και μελτέμια το επόμενο πενταήμερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ