Φωτιά στην περιοχή του Σταυρού στην Εύβοια - Επιχειρούν τρία εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Ιερεμία στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Η φωτιά καίει βορειοανατολικά της περιοχής του Σταυρού χωρίς προς το παρόν να απειλεί τον οικισμό.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και δύο πεζοπόρες ομάδες, καθώς και εθελοντές.

Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο για ρίψεις νερού. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην Εύβοια, σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Ιερεμία στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει βορειοανατολικά της περιοχής του Σταυρού, ενώ προς το παρόν δεν απειλείται ο οικισμός.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, με τη συνδρομή δύο πεζοπόρων ομάδων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, καθώς και εθελοντές. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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