Ηράκλειο: Φωτιά στην Αληθινή – Ήχησε το «112» για ετοιμότητα, επιχειρούν εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/07) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά που εκδηλώθηκε στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν δύο εναέρια μέσα, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης του μετώπου.

Η πυρκαγιά καίει σε σημείο που δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, ωστόσο, οι Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Λίγο μετά τη 13:30, ήχησε το «112». Στο μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.