Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη λουόμενη στην παραλία Ποτίδαιας
Η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της
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Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, μία 76χρονη από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής.
Η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη λουόμενη στην παραλία Ποτίδαιας
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