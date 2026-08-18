Ντανιέλ Λόντερ Ραζή:Πέθανε στα 87 της χρόνια το μοντέλο-Το αντίο της Μαρέβας Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Snapshot Η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή, μετά από επιτυχημένη καριέρα μοντέλου στο Παρίσι με συνεργασίες σε Chanel και Guy Laroche, έζησε στην Ελλάδα ως σύζυγος του Φοίβου Ραζή και μητέρα δύο παιδιών.

Εμφανίστηκε δύο φορές στον ελληνικό κινηματογράφο, στις ταινίες «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο» (1962) και «Αναζήτησις…» (1972).

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη αποχαιρέτησε δημόσια τη Ντανιέλ, αναφερόμενη σε αυτήν ως «δεύτερη μαμά».

Παρά τη δημόσια εικόνα της, η Ντανιέλ προτεραιοποίησε την οικογένεια και υπήρξε πηγή έμπνευσης για την κόρη της και το brand Frenchie.

Η ζωή της συνδύασε την κοσμοπολίτικη μόδα, τον ελληνικό κινηματογράφο και την οικογενειακή ζωή σε μια εποχή σημαντικών πολιτισμικών αλλαγών. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή, μια ξεχωριστή μορφή της κοσμοπολίτικης Αθήνας, η οποία είχε διαγράψει μια ζωή γεμάτη διαφορετικές διαδρομές. Από τις πασαρέλες και τα φωτογραφικά στούντιο του Παρισιού της δεκαετίας του ’60 μέχρι τον ελληνικό κινηματογράφο και την οικογενειακή ζωή στην Ελλάδα, η πορεία της συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή.

Δημόσια την αποχαιρέτησε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, η οποία είχε στενή σχέση μαζί της. Σε ανάρτησή της στο Instagram, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες της Ντανιέλ, έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, δεύτερη μητέρα μου. Θα μας λείψεις».

Η ανάρτηση αυτή ανέδειξε και μια διαφορετική πλευρά της Ντανιέλ Λόντερ Ραζή, πέρα από τη γνωστή εικόνα της γυναίκας που είχε συνδεθεί με τη μόδα, τον κινηματογράφο και την κοσμική ζωή της Αθήνας.

https://www.instagram.com/p/DcLXmmIDGup/

Η πορεία στο Παρίσι και οι συνεργασίες με μεγάλους οίκους

Η Ντανιέλ ήταν κόρη του Βρετανού ηθοποιού Τζον Λόντερ και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με έντονα καλλιτεχνικά και κοσμοπολίτικα χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά ως μοντέλο και φωτομοντέλο. Εκεί συνεργάστηκε με σημαντικούς οίκους μόδας, μεταξύ των οποίων η Chanel και ο Guy Laroche.

Η εμφάνιση και το προσωπικό της στιλ την ανέδειξαν σε χαρακτηριστική παρουσία της εποχής, σε μια περίοδο κατά την οποία το Παρίσι αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της παγκόσμιας μόδας.

Η ζωή της, ωστόσο, πήρε διαφορετική κατεύθυνση όταν γνώρισε τον Έλληνα επιχειρηματία Φοίβο Ραζή.

Ο έρωτας με τον Φοίβο Ραζή και η εγκατάσταση στην Ελλάδα

Οι δρόμοι τους συναντήθηκαν στη Γαλλική Ριβιέρα. Ο Φοίβος Ραζής είχε αναφερθεί χρόνια αργότερα στη γνωριμία τους μέσα από την αυτοβιογραφία του «Η Ζωή μου», περιγράφοντας τη συνάντησή τους στην Αντίμπ και την πρώτη εντύπωση που του είχε προκαλέσει η νεαρή τότε μανεκέν.

Η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα και οι δυο τους παντρεύτηκαν. Η Ντανιέλ άφησε πίσω της τη ζωή στο Παρίσι και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου έμελλε να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Ο Φοίβος Ραζής και η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή

Το ζευγάρι απέκτησε δύο κόρες. Με την πάροδο των χρόνων, η Ντανιέλ επέλεξε να απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από τα φώτα της δημοσιότητας, δίνοντας προτεραιότητα στην οικογένειά της.

Ο Φοίβος Ραζής υπήρξε επίσης γνωστό πρόσωπο της κοσμικής Αθήνας και είχε τη δική του σύντομη παρουσία στον κινηματογράφο. Μεταξύ άλλων, είχε υποδυθεί τον Αίγισθο στην «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη, το 1962. Έφυγε από τη ζωή το 2007.

Οι δύο εμφανίσεις της στον ελληνικό κινηματογράφο

Η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή δεν περιορίστηκε στον χώρο της μόδας, καθώς πέρασε και από τον ελληνικό κινηματογράφο, πραγματοποιώντας δύο εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη.

Η πρώτη ήρθε το 1962, στην ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο», όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

Το πρωτοσέλιδο εφημερίδας για την ταινία «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο», στην οποία εμφανίστηκε η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή το 1962.

Η δεύτερη κινηματογραφική της εμφάνιση πραγματοποιήθηκε δέκα χρόνια αργότερα, στην ταινία του Ερρίκου Ανδρέου «Αναζήτησις…».

Τα ελληνικά της με την ιδιαίτερη προφορά, σε συνδυασμό με την αυθεντικά κοσμοπολίτικη παρουσία της, ταίριαξαν απόλυτα με την αισθητική της ταινίας, η οποία με τα χρόνια απέκτησε cult χαρακτήρα.

«Για μένα πάντα ήταν η μαμά μου»

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα του μοντέλου και της κοσμικής γυναίκας υπήρχε ένας ρόλος που η ίδια είχε επιλέξει να βάλει πάνω από όλους: αυτός της μητέρας.

Η κόρη της, Αλεξάνδρα, είχε μιλήσει πριν από λίγους μήνες για τη σχέση τους, εξηγώντας πως για εκείνη η εικόνα της μητέρας της προς τα έξω δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη σημασία.

«Για μένα πάντα ήταν η μαμά μου. Δεν με ενδιέφερε αν ήταν όμορφη, άσχημη, στιλάτη ή μη. Δεν με ένοιαζε. Τη λάτρευα και τη λατρεύω για τη φροντίδα και την αγάπη που μας έδινε και τις αρχές με τις οποίες μας μεγάλωσε, την αδελφή μου και εμένα», είχε αναφέρει.

https://www.instagram.com/p/DcJsL7ljHr7/

Η Ντανιέλ αποτέλεσε, παράλληλα, πηγή έμπνευσης για την κόρη της και τη δημιουργία του brand Frenchie.

«Η μητέρα μου ενσαρκώνει την ακαταμάχητη φινέτσα και γοητεία που χαρακτηρίζουν κάθε κομμάτι της συλλογής μας», είχε σημειώσει η Αλεξάνδρα.

Η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή έζησε έτσι μια ζωή που ένωσε διαφορετικούς κόσμους: την υψηλή ραπτική του Παρισιού, τη Γαλλική Ριβιέρα, τον ελληνικό κινηματογράφο και την κοσμοπολίτικη Αθήνα μιας άλλης εποχής.

Πάνω απ’ όλα, όμως, για τους ανθρώπους της οικογένειάς της παρέμεινε η γυναίκα που βρισκόταν πίσω από όλα αυτά: η μητέρα, η σύζυγος και το αγαπημένο πρόσωπο που σήμερα αποχαιρετούν με συγκίνηση.

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