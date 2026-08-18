Ντανιέλ Λόντερ Ραζή: Ποια ήταν η κοσμοπολίτισσα καλλονή που πέθανε στα 87 της χρόνια

Snapshot Η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή, πρώην μοντέλο στο Παρίσι της δεκαετίας του ’60, συνεργάστηκε με οίκους μόδας όπως η Chanel και ο Guy Laroche πριν μετακομίσει στην Ελλάδα.

Παντρεύτηκε τον Έλληνα επιχειρηματία Φοίβο Ραζή και απέκτησε δύο κόρες, ενώ υπήρξε χαρακτηριστική παρουσία στην κοσμική Αθήνα και συμμετείχε σε δύο ελληνικές ταινίες.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε το 1962 στην ταινία «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο» και το 1972 στην «Αναζήτησις…», κερδίζοντας αναγνώριση για τους ρόλους της.

Αποσύρθηκε σταδιακά από τη δημοσιότητα για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το brand Frenchie, δημιουργία της κόρης της.

Η ζωή της συνέδεσε δύο κόσμους, τη διεθνή μόδα του Παρισιού και τον ελληνικό κινηματογράφο με την κοσμική ζωή της Αθήνας, αφήνοντας σημαντική πολιτιστική κληρονομιά. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή, μια γυναίκα που έζησε μια ζωή γεμάτη διαφορετικούς σταθμούς και συνδέθηκε με τη λάμψη μιας ολόκληρης εποχής. Μοντέλο και φωτομοντέλο στο Παρίσι της δεκαετίας του ’60, συνεργάστηκε με κορυφαίους οίκους μόδας, μεταξύ των οποίων η Chanel και ο Guy Laroche, πριν αφήσει τη Γαλλία και εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

Η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές παρουσίες της κοσμοπολίτικης Αθήνας, ενώ πέρασε και από τον ελληνικό κινηματογράφο, συμμετέχοντας σε δύο ταινίες. Η ζωή της, ωστόσο, συνδέθηκε κυρίως με την οικογένεια που δημιούργησε με τον Έλληνα επιχειρηματία Φοίβο Ραζή.

Η Ντανιέλ Ρόντελ-Ραζή

Τα χρόνια στο Παρίσι

Κόρη του Βρετανού ηθοποιού Τζον Λόντερ, η Ντανιέλ μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον με έντονα καλλιτεχνικά και κοσμοπολίτικα στοιχεία.

Στη δεκαετία του ’60 έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας στο Παρίσι, όπου εργάστηκε ως μοντέλο και φωτομοντέλο. Η εμφάνισή της και το ιδιαίτερο προσωπικό της στιλ την έφεραν σε συνεργασία με σημαντικούς οίκους της εποχής, ανάμεσά τους η Chanel και ο Guy Laroche.

Ήταν μια περίοδος κατά την οποία το Παρίσι αποτελούσε σημείο αναφοράς για τη διεθνή μόδα και η Ντανιέλ βρέθηκε στο επίκεντρο αυτού του λαμπερού κόσμου.

Ο μεγάλος έρωτας με τον Φοίβο Ραζή

Η πορεία της θα άλλαζε όταν γνώρισε τον Φοίβο Ραζή στη Γαλλική Ριβιέρα. Η γνωριμία τους έγινε στην Αντίμπ και σύντομα εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο έρωτα. Ο Φοίβος Ραζής είχε αναφερθεί στη σχέση τους στην αυτοβιογραφία του «Η Ζωή μου», περιγράφοντας τη γνωριμία με τη νεαρή τότε μανεκέν.

Ο Φοίβος Ραζής και η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή

Οι δυο τους παντρεύτηκαν και η Ντανιέλ εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Μακριά πλέον από τις πασαρέλες του Παρισιού, δημιούργησε τη δική της οικογένεια και απέκτησε δύο κόρες.

Ο Φοίβος Ραζής υπήρξε επίσης γνωστό πρόσωπο της κοσμικής Αθήνας και είχε ασχοληθεί για ένα διάστημα με τον κινηματογράφο. Το 1962 υποδύθηκε τον Αίγισθο στην «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη. Έφυγε από τη ζωή το 2007.

Η Ντανιέλ στον ελληνικό κινηματογράφο

Παράλληλα με τη ζωή της στην Ελλάδα, η Ντανιέλ Λόντερ Ραζή έκανε δύο εμφανίσεις στη μεγάλη οθόνη. Το 1962 συμμετείχε στην ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο», έχοντας στο πλευρό της τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Υποδύθηκε μια γοητευτική τυχοδιώκτρια που ερωτεύεται ο κεντρικός ήρωας.

Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη και την ίδια χρονιά βρέθηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Εικόνες».

Δέκα χρόνια αργότερα επέστρεψε στον κινηματογράφο με την ταινία «Αναζήτησις…» του Ερρίκου Ανδρέου. Εκεί υποδύθηκε την Ίριδα, μια πλούσια φίλη της ηρωίδας που ενσάρκωνε η Έλενα Ναθαναήλ, σε ένα σκηνικό που παρέπεμπε στη Μύκονο των αρχών της δεκαετίας του ’70.

Ντανιέλ Ρόντελ Ραζή και Δημήτρης Παπαμιχαήλ στην ταινία «Μην ερωτεύεσαι την Κυριακή»

Οι ατάκες «Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ, όχι τόσες ειλικρίνειες» και «Δεν ήρθα στη Μύκονο να μελαγχολήσω» έμειναν χαρακτηριστικές για τον ρόλο της.

Από το μοντέλο στη ζωή της μητέρας

Παρότι είχε γνωρίσει από νεαρή ηλικία τη δημοσιότητα και τη λάμψη της μόδας, η Ντανιέλ επέλεξε σταδιακά να απομακρυνθεί από τα φώτα και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της.

Για τις δύο κόρες της, η εικόνα της ως μοντέλου και κοσμικής γυναίκας δεν ήταν ποτέ το σημαντικότερο κομμάτι της προσωπικότητάς της.

Η γυναίκα πίσω από την έμπνευση ενός brand

Η Ντανιέλ αποτέλεσε, παράλληλα, πηγή έμπνευσης για την κόρη της και τη δημιουργία του brand Frenchie.

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετήσαμε την Danielle Loder Ραζή, λατρεμένη μαμά της Αλεξάνδρας🤍Η αγάπη και η όμορφη παρουσία της θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας.Καλό ταξίδι, Danielle. 🕊️Τίτλοι τέλους για μια από τις ωραιότερες και κομψότερες γυναικείες παρουσίες: Έφυγε από την ζωή η Ντανιέλ Λόντερ- Ραζή.

Κόρη του ηθοποιού Τζον Λόντερ, top mannequin στο Παρίσι της δεκαετίας του '60 για οίκους όπως η Chanel και ο Guy Laroche, γνώρισε και ερωτεύθηκε τον Έλληνα επιχειρηματία με την απολλώνια ομορφιά Φοίβο Ραζή παντρεύτηκαν και ήρθε μαζί του στην Ελλάδα. Θα συνέχιζε την καριέρα του μοντέλου ενώ παράλληλα έπαιξε και σε ελληνικές ταινίες όπως το «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο» με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και φυσικά η «Αναζήτηση» με την Έλενα Ναθαναήλ. Με τον Φοίβο Ραζή απέκτησαν δύο κόρες και έζησαν έναν μεγάλο έρωτα.

https://www.instagram.com/p/DcJsL7ljHr7/

Ο Φοίβος Ραζής έφυγε από την ζωή το 2007. «Για μένα πάντα ήταν η μαμά μου δεν με ενδιέφερε αν ήταν όμορφη, άσχημη, στυλάτη ή μη. Δεν με ένοιαζε. Τη λάτρευα και τη λατρεύω για τη φροντίδα και την αγάπη που μας έδινε και τις αρχές με τις οποίες μας μεγάλωσε την αδελφή μου και εμένα» είχε πει πριν λίγους μήνες η κόρη της Αλεξάνδρα στην Σάσα Σταμάτη και τα "Παραπολιτικά" εξηγώντας ότι η μητέρα της ήταν η έμπνευση για την δημιουργία του brand Frenchie: «Η μητέρα μου ενσάρκωνε την ακαταμάχητη φινέτσα και γοητεία που χαρακτηρίζουν κάθε κομμάτι της συλλογής μας».

Μούσα και πηγή έμπνευσης όχι μόνο για την κόρη της αλλά και για πολλούς εμβληματικούς έλληνες σχεδιαστές και fashionistas η Ντανιέλ Ραζή έφυγε από την ζωή στα 88 της χρόνια. Στις φωτογραφίες, από τα χρόνια του modeling, με την Έλενα Ναθαναήλ στην «Αναζήτηση», με τον σύντροφο της ζωής της Φοίβο Ραζή & με τον Βασίλη Ζούλια και την Μάρα Δεσύπρη σε φωτογράφηση για την Vogue Hellas»

Μια ζωή ανάμεσα σε δύο κόσμους

Η διαδρομή της Ντανιέλ Λόντερ Ραζή ένωσε δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία, το Παρίσι της υψηλής ραπτικής, οι μεγάλοι οίκοι μόδας και η ζωή της Γαλλικής Ριβιέρας. Από την άλλη, η Ελλάδα, ο Φοίβος Ραζής, ο κινηματογράφος, η κοσμοπολίτικη Αθήνα και, τελικά, η οικογένειά της.

Έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια διαδρομή που θυμίζει μια διαφορετική εποχή, όταν η μόδα, ο κινηματογράφος και η κοσμική ζωή συναντιούνταν σε πρόσωπα που μπορούσαν να περάσουν από τις πασαρέλες του Παρισιού στη μεγάλη οθόνη και από εκεί στην Ελλάδα, δημιουργώντας τη δική τους ιστορία.

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