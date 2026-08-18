Σίσσυ Χρηστίδου: Ποιος είναι ο 35χρονος επιχειρηματίας που έχει «κλέψει» την καρδιά της

Η γνωστή παρουσιάστρια διανύει μία όμορφη περίοδο στην ζωή της και η ευτυχία αποτυπώνεται στο πρόσωπό της

Ανθή Κουρεντζή

Σίσσυ Χρηστίδου: Ποιος είναι ο 35χρονος επιχειρηματίας που έχει «κλέψει» την καρδιά της
LIFESTYLE
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  • Η Σίσσυ Χρηστίδου βιώνει μια ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.
  • Ο σύντροφός της είναι ο 35χρονος Στέφανος Νεδέλκος, επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης στην Κέρκυρα.
  • Ο Στέφανος Νεδέλκος διατηρεί τρεις επιχειρήσεις εστίασης και έχει ενδιαφέρον για το μπάσκετ.
  • Η σχέση τους κρατείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά εμφανίζεται σε κοινές στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα της παρουσιάστριας.
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Στέφανος Νεδέλκος έχουν κάνει κοινές αποδράσεις στην Ιταλία και την Πάτμο, ενώ η Κέρκυρα αποτελεί σημαντικό σημείο για εκείνη φέτος το καλοκαίρι.
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Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει γυρίσει κεφάλαιο στη ζωή της και διανύει μία ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Η παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την ερωτική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, φέρεται να έχει βρει ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του Στέφανου Νεδέλκου, επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στην Κέρκυρα.

Η Κέρκυρα κάθε άλλο παρά τυχαία φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε έναν από τους αγαπημένους προορισμούς της Σίσσυς Χρηστίδου το φετινό καλοκαίρι. Η ίδια έχει περάσει αρκετές ημέρες στο νησί των Φαιάκων, μοιράζοντας μέσα από το Instagram στιγμιότυπα από τις διακοπές της και δείχνοντας ιδιαίτερα χαλαρή και ανανεωμένη.

https://www.instagram.com/p/DbB1UOuCJLV/

Ποιος είναι ο Στέφανος Νεδέλκος

Ο άνδρας που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, έχει μπει στη ζωή της παρουσιάστριας είναι 35 ετών και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Κέρκυρα. Ο Στέφανος Νεδέλκος βρίσκεται πίσω από τρεις επιχειρήσεις εστίασης στο νησί, ενώ παράλληλα έχει στενή σχέση με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το μπάσκετ.

stefanos-nedelkos.jpg

Ο Στέφανος Νεδέλκος

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που μέχρι σήμερα έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, μακριά από τη δημοσιότητα, παρά το γεγονός ότι το όνομά του βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο.

https://www.instagram.com/p/DHL4pqOs_HS/

Οι πληροφορίες θέλουν τη Σίσσυ Χρηστίδου και τον Στέφανο Νεδέλκο να είναι μαζί εδώ και αρκετούς μήνες. Μάλιστα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχουν ήδη πραγματοποιήσει αποδράσεις στην Ιταλία και την Πάτμο, ενώ η παρουσιάστρια είχε βρεθεί στην Κέρκυρα και την περίοδο του Πάσχα.

https://www.instagram.com/p/C-iGKbQMJji/

Οι αναρτήσεις που «πρόδωσαν» τη σχέση

Οι φήμες άρχισαν να φουντώνουν όταν η παρουσιάστρια έκανε tag τον επιχειρηματία σε αναρτήσεις της από την Κέρκυρα, ενώ κοινά στιγμιότυπα από την ίδια παρέα έδωσαν ακόμη περισσότερη τροφή στα δημοσιεύματα. Σε μία από τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο Στέφανος Νεδέλκος εμφανίστηκε μάλιστα μαζί με τη βαφτιστήρα της Σίσσυς Χρηστίδου, την Ada Κοντοβά.

https://www.instagram.com/p/DafKNEXjZnO/

Η παρουσία του κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα της παρουσιάστριας δείχνει πως έχει ήδη ενταχθεί στον στενό κύκλο της, χωρίς ωστόσο οι δυο τους να έχουν επιλέξει να κάνουν κάποια επίσημη κοινή δήλωση για τη σχέση τους. Η Σίσσυ Χρηστίδου συνεχίζει να προστατεύει την προσωπική της ζωή, αφήνοντας τις εικόνες από το καλοκαίρι της να μιλούν περισσότερο από τις λέξεις.

Έπειτα από αρκετά χρόνια κατά τα οποία η προσωπική της ζωή παρέμενε εκτός δημοσιότητας, όλα δείχνουν πως για τη Σίσσυ Χρηστίδου ένα νέο κεφάλαιο έχει αρχίσει να γράφεται με φόντο την Κέρκυρα. Και μπορεί η ίδια να μην έχει μιλήσει ανοιχτά για τον νέο της έρωτα, ωστόσο το φετινό καλοκαίρι φαίνεται πως έχει αποκτήσει για εκείνη μια ξεχωριστή σημασία.

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