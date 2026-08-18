Δομοκός: Αγέλη λύκων επιτέθηκε σε κοπάδι - Περισσότερα από 30 πρόβατα νεκρά

Σοβαρό περιστατικό επίθεσης αγέλης λύκων σημειώθηκε παραμονή και ανήμερα της Παναγίας σε ποιμνιοστάσιο στον Δήμο Δομοκού.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μαντρί που βρίσκεται στον δρόμο προς Βούζι, όπου κτηνοτρόφος της περιοχής διατηρούσε περίπου 80 πρόβατα. Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, η αγέλη των λύκων επιτέθηκε στο κοπάδι, με αποτέλεσμα περισσότερα από 30 ζώα να θανατωθούν ή να πνιγούν από την επίθεση.

Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο για έναν κτηνοτρόφο της περιοχής, ο οποίος μέσα σε λίγες ώρες είδε ένα σημαντικό μέρος του ζωικού του κεφαλαίου να χάνεται.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση για την απομάκρυνση και διαχείριση των νεκρών ζώων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Κτηνιατρική Υπηρεσία, συνεργείο και ιδιώτης που συνέδραμε στην περισυλλογή, καθώς και ο Δήμος Δομοκού, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών του.

Τα νεκρά ζώα συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν για την προβλεπόμενη διαδικασία υγειονομικής διαχείρισης και καύσης.

Το περιστατικό έκανε γνωστό ο Αντιδήμαρχος Δομοκού Νικόλαος Καλημέρης ο οποίος τονίζει: “Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής από τις επιθέσεις άγριων ζώων. Για τον άνθρωπο της κτηνοτροφίας, η απώλεια δεκάδων ζώων δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά σοβαρό οικονομικό πλήγμα και απώλεια κόπου και περιουσίας.

Η προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών τέτοιων επιθέσεων χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα και γρήγορη ανταπόκριση από όλους τους αρμόδιους φορείς”.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη σημερινή επιχείρηση περισυλλογής των ζώων.

Πηγή: ilamia.gr