Δομοκός: Αγέλη λύκων επιτέθηκε σε κοπάδι - Περισσότερα από 30 πρόβατα νεκρά
Μετά από οργανωμένη επιχείρηση του Δήμου με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών τα ζώα μεταφέρθηκαν για καύση
Σοβαρό περιστατικό επίθεσης αγέλης λύκων σημειώθηκε παραμονή και ανήμερα της Παναγίας σε ποιμνιοστάσιο στον Δήμο Δομοκού.
Η επίθεση σημειώθηκε σε μαντρί που βρίσκεται στον δρόμο προς Βούζι, όπου κτηνοτρόφος της περιοχής διατηρούσε περίπου 80 πρόβατα. Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή, η αγέλη των λύκων επιτέθηκε στο κοπάδι, με αποτέλεσμα περισσότερα από 30 ζώα να θανατωθούν ή να πνιγούν από την επίθεση.
Το μέγεθος της καταστροφής είναι ιδιαίτερα μεγάλο για έναν κτηνοτρόφο της περιοχής, ο οποίος μέσα σε λίγες ώρες είδε ένα σημαντικό μέρος του ζωικού του κεφαλαίου να χάνεται.
Σήμερα πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση για την απομάκρυνση και διαχείριση των νεκρών ζώων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η Κτηνιατρική Υπηρεσία, συνεργείο και ιδιώτης που συνέδραμε στην περισυλλογή, καθώς και ο Δήμος Δομοκού, με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών του.
Τα νεκρά ζώα συγκεντρώθηκαν και μεταφέρθηκαν για την προβλεπόμενη διαδικασία υγειονομικής διαχείρισης και καύσης.
Το περιστατικό έκανε γνωστό ο Αντιδήμαρχος Δομοκού Νικόλαος Καλημέρης ο οποίος τονίζει: “Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής από τις επιθέσεις άγριων ζώων. Για τον άνθρωπο της κτηνοτροφίας, η απώλεια δεκάδων ζώων δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά σοβαρό οικονομικό πλήγμα και απώλεια κόπου και περιουσίας.
Η προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και η άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών τέτοιων επιθέσεων χρειάζονται ουσιαστικά μέτρα και γρήγορη ανταπόκριση από όλους τους αρμόδιους φορείς”.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τη σημερινή επιχείρηση περισυλλογής των ζώων.
Πηγή: ilamia.gr