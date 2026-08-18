Σαλαμίνα: 22 κτήρια υπέστησαν ζημιές στο Αιάντειο από τη φωτιά – Πέντε χαρακτηρίστηκαν ως «κόκκινα»

Στο Αιάντειο Σαλαμίνας, περιουσίες καταστράφηκαν, σπίτια και επαγγελματικοί χώροι υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις πυρκαγιές και οι κάτοικοι αναζητούν ένα ψήγμα δύναμης, στην προσπάθεια να χτίσουν ξανά τη ζωή τους από την αρχή.

Κατά τη σημερινή (18/08) αυτοψία, κατεγράφησαν 22 πληγέντα κτήρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν ως «πράσινα», 10 ήταν «κίτρινα» και 5 κρίθηκαν «κόκκινα».

Όσον αφορά τις κατοικίες, σημειώθηκαν:

7 στην πράσινη κατηγορία,

6 στην κίτρινη και

3 στην κόκκινη.

Στους επαγγελματικούς χώρους, εντοπίστηκαν συνολικά 3 κτήρια, τα οποία κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία.

Σε ό,τι αφορά τους ιερούς ναούς και τα δημόσια κτήρια, δεν κατεγράφη κανένα κτήριο στις τρεις κατηγορίες.

Παράλληλα, στις λοιπές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες και στάβλοι, σημειώθηκαν 3 περιπτώσεις: Μία στην κίτρινη και δύο στην κόκκινη κατηγορία.

Η ολοκλήρωση της καταγραφής αποτυπώνει την έκταση των ζημιών στη Δημοτική Κοινότητα Αιαντείου και αποτελεί τη βάση για τα επόμενα στάδια αξιολόγησης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων, όπως σημειώνει η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

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