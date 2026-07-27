Αυτοκτονία το τροχαίο – θρίλερ στην Κεφαλονιά; Το σημείωμα του 30χρονου οδηγού στα social

Snapshot Στην Κεφαλονιά σημειώθηκε τροχαίο με όχημα επαγγελματικού τύπου που έπεσε σε γκρεμό, με έναν 30χρονο οδηγό να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο νεαρός οδηγός ανήρτησε πριν το περιστατικό ένα μήνυμα που παραπέμπει σε σημείωμα αυτοκτονίας.

Το μήνυμα περιείχε συμβουλές για αγάπη, συγχώρεση και αναζήτηση βοήθειας σε δύσκολες στιγμές.

Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του.

Η ανάρτηση του οδηγού έχει τεθεί υπόψη των Αρχών για περαιτέρω διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως για το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα στην Κεφαλονιά, το μεσημέρι της Δευτέρας στο δρόμο από το Φισκάρδο προς το Μύρτο, στην περιοχή του Χάρακα.

Κατά πληροφορίες, όχημα επαγγελματικού τύπου, το οποίο κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο, εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και κατέληξε σε γκρεμό.

Στο όχημα φέρεται να επέβαινε ένα άτομο ηλικίας 30 ετών, το οποίο φέρεται να ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ο νεαρός οδηγός, λίγο πριν από το περιστατικό, ανήρτησε ένα μήνυμα που παραπέμπει σε σημείωμα αυτοκτονίας.

Τροχαίο στην Κεφαλονιά kefaloniapress

Στην ανάρτησή του έγραφε: «Όταν δείτε αυτό το μήνυμα θα έχω ήδη φύγει από αυτόν τον κόσμο. Μια συμβουλή θέλω να δώσω: όταν έχετε ένα πρόβλημα, να ζητάτε βοήθεια. Να αγαπάτε όσους σας στέκονται και να τους φροντίζετε. Να συγχωρείτε τους ανθρώπους και να μην κρατάτε τίποτα. Δυστυχώς, εγώ δεν μπόρεσα να τα κάνω αυτά. Τέλος διαδρομής για μένα. Rest in Peace».

Η ανάρτηση βρίσκεται υπόψη των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες διερευνούν όλα τα στοιχεία και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα εξετράπη της πορείας του.

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