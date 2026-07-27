Τροχαίο θρίλερ στην Κεφαλονιά: Αυτοκίνητο εξετράπη και έπεσε στο γκρεμό – Φωτογραφίες
Οι πρώτες πληροφορίες
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- Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κεφαλονιά, στον δρόμο από το Φισκάρδο προς το Μύρτο, στην περιοχή του Χάρακα.
- Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.
- Στο σημείο βρέθηκαν η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για παροχή βοήθειας.
Τροχαίο θρίλερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Κεφαλονιά, στο δρόμο από το Φισκάρδο προς το Μύρτο, στην περιοχή του Χάρακα.
Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Στο σημείο βρίσκεται η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.
Κατά πληροφορίες ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.
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