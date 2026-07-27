Φόβοι για υπερβακτήριο που μεταδίδεται από τα κατοικίδια στους ανθρώπους - Ανησυχούν οι ειδικοί

Snapshot Το υπερβακτήριο Acinetobacter baumannii μεταδίδεται από τα κατοικίδια ζώα στους ανθρώπους και αποτελεί σοβαρή απειλή λόγω της ανθεκτικότητάς του στα αντιβιοτικά.

Τα στελέχη που ανιχνεύθηκαν σε γάτες, σκύλους και άλογα είναι γενετικά σχεδόν ταυτόσημα με αυτά που μολύνουν ανθρώπους στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Τα βακτηριακά στελέχη από ζώα συντροφιάς παρουσιάζουν υψηλή αντοχή σε αντιμικροβιακά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένων των καρβαπενεμών, που χρησιμοποιούνται ως θεραπεία έσχατης λύσης.

Η μετάδοση μεταξύ ζώων συντροφιάς και ανθρώπων είναι πιθανότατα αυξημένη λόγω της στενής επαφής τους.

Υπάρχει ανάγκη για ευρύτερη δειγματοληψία σε διάφορα ζώα για καλύτερη αξιολόγηση του κινδύνου μετάδοσης. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα Κινέζων επιστημόνων που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Applied and Environmental Microbiology», ένα ανθεκτικό υπερβακτήριο υπεύθυνο για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις φαίνεται πως μεταδίδεται πλέον από τα οικόσιτα ζώα στους ανθρώπους.

Το μικρόβιο Acinetobacter baumannii έχει καταταγεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία (ΠΟΥ) στην κατηγορία «Προτεραιότητα 1», αποτελώντας μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία εξαιτίας της υψηλής ανθεκτικότητάς του στα αντιβιοτικά. Στους ανθρώπους προκαλεί σοβαρές λοιμώξεις, όπως μηνιγγίτιδα και πνευμονία, ενώ παρόμοια συμπτώματα, στο αναπνευστικό και το ουροποιητικό, έχουν καταγραφεί και σε ζώα όπως σκύλοι, γάτες, άλογα, πρόβατα, μινκ και γεράκια.

Για να εντοπίσουν ποια στελέχη του βακτηρίου απειλούν περισσότερο τον άνθρωπο, οι ερευνητές ανέλεξαν γενετικό υλικό από πάνω από 500 δείγματα A. baumannii από 33 διαφορετικά είδη ζώων σε 17 χώρες (συμπεριλαμβανομένων κατοικίδιων από κλινικές της Ευρώπης και πελαργών από την Πολωνία). Στη συνέχεια, τα συνέκριναν με δείγματα που είχαν απομονωθεί από ανθρώπους στις ίδιες περιοχές.

Κατηγορίες κινδύνου και ευρήματα

Η ανάλυση έδειξε ότι τα βακτηριακά στελέχη χωρίζονται σε δύο ομάδες:

Ομάδα χαμηλού κινδύνου: Αφορά κυρίως πουλερικά και την άγρια πανίδα.

Ομάδα υψηλου κινδύνου: Παρουσίαζε υψηλή αντοχή στα αντιμικροβιακά φάρμακα (AMR) και εντοπίστηκε σε ζώα συντροφιάς.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι παραλλαγές του υπερβακτηρίου από γάτες, σκύλους και άλογα είναι γενετικά σχεδόν ταυτόσημες (με ομοιότητα 99% έως 99,5%) με εκείνες που προσέβαλαν ασθενείς στις ίδιες περιοχές.

«Η μελέτη μας υποδηλώνει ότι το A. baumannii έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταδίδεται μεταξύ ζώων συντροφιάς και ανθρώπων σε σχέση με τα παραγωγικά ζώα... ενδεχομένως λόγω της στενής επαφής των κατοικίδιων με τους ανθρώπους», επισημαίνουν οι ερευνητές.

Τα στελέχη που βρέθηκαν στα κατοικίδια διέθεταν γονίδια ανθεκτικότητας στις καρβαπενέμες, μια κατηγορία αντιβιοτικών που χρησιμοποιείται ως θεραπεία έσχατης λύσης όταν αποτυγχάνουν όλες οι άλλες επιλογές. Οι επιστήμονες τονίζουν την ανάγκη για ευρύτερη δειγματοληψία σε διάφορα ζώα, ώστε να αξιολογηθεί καλύτερα ο σχετικός κίνδυνος.

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