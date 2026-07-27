Θρίλερ στην Ηλεία: Νεκρός 63χρονος μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του - Τον εντόπισε η κόρη του

Snapshot Ένας 63χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στην αποθήκη του σπιτιού του στις Ράες Κρεσνων.

Ο άνδρας είχε σοβαρό τραύμα στον λαιμό από αλυσοπρίονο που προκάλεσε εκτεταμένη αιμορραγία.

Τον 63χρονο εντόπισε η κόρη του, η οποία ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές.

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και αρμόδιες υπηρεσίες.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για τον προσδιορισμό των ακριβών συνθηκών του δυστυχήματος. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (27/7) στις Ράχες Κρεστένων στην Ηλεία, όπου ένας 63χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μέσα στην αποθήκη της κατοικίας του.

Ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την κόρη του, η οποία τον βρήκε μέσα σε λίμνη αίματος και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, ο 63χρονος έφερε σοβαρό τραύμα στην περιοχή του λαιμού από αλυσοπρίονο, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένη αιμορραγία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο συμβάν.

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