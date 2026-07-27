Σίντνεϊ Σουίνι:Κάνει bungee jumping με τον Σκούτερ Μπράουν στη Νέα Ζηλανδία - Δείτε βίντεο

Snapshot Η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν πραγματοποίησαν tandem bungee jumping σε γκρεμό στη Νέα Ζηλανδία.

Στα βίντεο που μοιράστηκαν, εμφανίζονται δεμένοι μαζί πριν από το άλμα, γελώντας και χαμογελώντας.

Ο Σκούτερ Μπράουν δημοσίευσε και βίντεο selfie που δείχνει την εμπειρία από τη δική του οπτική.

Η Σίντνεϊ Σουίνι χαρακτήρισε το άλμα ως «τη μεγαλύτερη βουτιά εμπιστοσύνης που έγινε ποτέ».

Το ταξίδι και οι δραστηριότητες τους στη Νέα Ζηλανδία υποδηλώνουν ότι η σχέση τους εξελίσσεται σοβαρά. Snapshot powered by AI

Στιγμιότυπα από την κοινή τους απόδραση στη Νέα Ζηλανδία μοιράστηκαν η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν, όπου επέλεξαν να δοκιμάσουν μία από τις πιο ακραίες δραστηριότητες, πραγματοποιώντας tandem bungee jumping από έναν γκρεμό.

Στα βίντεο που ανέβασαν, η ηθοποιός και ο γνωστός μάνατζερ της μουσικής βιομηχανίας εμφανίζονται δεμένοι μαζί, λίγο πριν κάνουν το μεγάλο άλμα στο κενό.

Το βίντεο καταγράφει τις στιγμές πριν από την πτώση, με τους δύο να χαμογελούν και να γελούν, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η ελεύθερη πτώση και οι αναπηδήσεις πάνω από το φαράγγι.

Ο Σκούτερ Μπράουν δημοσίευσε, μάλιστα, και ένα βίντεο σε μορφή selfie, δίνοντας στους διαδικτυακούς του φίλους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εμπειρία από τη δική του οπτική γωνία, σαν να βρίσκονται δίπλα στη Σίδνεϊ Σουίνι.

Η ίδια η Σίντνεϊ Σουίνι σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Σκούτερ Μπράουν, γράφοντας: «Η μεγαλύτερη πτώση εμπιστοσύνης που έγινε ποτέ» ("biggest trust fall ever").

https://www.instagram.com/p/DbQ_OGRGPkq/

Οι διακοπές στη Νέα Ζηλανδία

Το εντυπωσιακό άλμα αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η σχέση των δύο φαίνεται να γίνεται ολοένα και πιο σοβαρή. Τους τελευταίους μήνες, η Σίντνεϊ Σουίνι και ο Σκούτερ Μπράουν περνούν αρκετό χρόνο μαζί, ενώ το ταξίδι τους στη Νέα Ζηλανδία περιλαμβάνει τόσο περιηγήσεις σε αξιοθέατα όσο και δραστηριότητες γεμάτες αδρεναλίνη.

https://www.instagram.com/p/DbOFlNMFq9z/

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