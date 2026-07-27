Απίστευτη απάτη στην Άρτα: Έπεισαν ηλικιωμένη ότι καταργείται το ευρώ και της πήραν 32.000 ευρώ

Snapshot Μια ηλικιωμένη στην Άρτα έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και έχασε 32.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι καταργείται το ευρώ.

Ο απατεώνας προσποιήθηκε υπάλληλο τράπεζας και έπεισε την ηλικιωμένη να παραδώσει τα χρήματά της για μετατροπή σε νέο νόμισμα.

Ένας από τους δράστες και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία.

Εναντίον του ταυτοποιημένου δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για τηλεφωνική απάτη από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Άρτας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων στην απάτη. Snapshot powered by AI

Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα από επιτήδειους οι οποίοι κατάφεραν μ να την πείσουν να τους παραδώσει τις οικονομίες της.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε υπάλληλο τράπεζας. Ο απατεώνας κατάφερε να πείσει την γυναίκα να παραδώσει τις οικονομίες της, ισχυριζόμενος ότι το ευρώ πρόκειται να καταργηθεί και τα χρήματα έπρεπε να μετατραπούν σε νέο νόμισμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η ηλικιωμένη φέρεται να παρέδωσε σε συνεργάτη το ποσό των 32.000 ευρώ.

Ύστερα από έρευνα που διενήργησαν αστυνομικοί της Άρτας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών, ταυτοποιήθηκε ένας από τους εμπλεκόμενους, καθώς και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για την παραλαβή των χρημάτων.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 14 Ιουλίου.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών.

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