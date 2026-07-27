Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά - Επιχειρούν και εναέρια μέσα, ήχησε το 112

Snapshot Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στη Μεσαρά, στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα με 13 οχήματα και αντίστοιχο προσωπικό.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν και εναέρια μέσα.

Έχει σταλεί μήνυμα 112 στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Ηράκλειο το μεσημέρι της Δευτέρας (27/07) στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στο χωριό Αληθινή του Δήμου Φαιστού.

Στην Πυροσβεστική έχει σημάνει συναγερμός ενώ εστάλη μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στην μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν 13 οχήματα της Πυροσβεστικής με το αντίστοιχο προσωπικό ενώ έχουν σηκωθεί και εναέρια μέσα.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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