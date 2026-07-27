Ταϊλάνδη: Ιταλοί μαθητές καθύβρισαν γυναίκα στο τρένο – Ζήτησαν δημόσια συγγνώμη

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε στην Ταϊλάνδη ένα βίντεο που έγινε viral, στο οποίο καταγράφεται αντιπαράθεση μεταξύ μίας Ταϊλανδής επιβάτιδας και ομάδας Ιταλών εφήβων μέσα σε συρμό του μετρό της Μπανγκόκ. Το περιστατικό οδήγησε ακόμη και σε επίσημη απολογία από την Ιταλική Πρεσβεία.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο TikTok και κοινοποιήθηκε περισσότερες από 28.000 φορές, δείχνει την Ταϊλανδή να ζητά επανειλημμένα από τους νεαρούς να χαμηλώσουν τον τόνο της φωνή τους, λέγοντας: «Στην Ταϊλάνδη δεν φωνάζουμε». Μία από τις κοπέλες της παρέας απάντησε: «Συγγνώμη που φέρνουμε χρήματα στη χώρα σας», ενώ, ένας έφηβος κατέγραψε τον εαυτό του να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο προς την κάμερα.

Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε, με την Ταϊλανδή να κατηγορεί τους Ιταλούς ότι «δεν έχουν τρόπους», χρησιμοποιώντας στη συνέχεια κι εκείνη προσβλητικές εκφράσεις και χειρονομίες.

https://www.instagram.com/reel/DbSvmKbAvqv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το περιστατικό δίχασε τους χρήστες του διαδικτύου. Πολλοί επέκριναν τη συμπεριφορά των εφήβων, κάνοντας λόγο για ασέβεια προς τα τοπικά ήθη, ενώ, άλλοι θεώρησαν ότι η αντίδραση της γυναίκας ήταν υπερβολική.

Η Ιταλική Πρεσβεία στη Μπανγκόκ καταδίκασε την «ανάρμοστη συμπεριφορά ομάδας ανήλικων Ιταλών τουριστών» που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή και ζήτησε συγγνώμη από τον λαό της Ταϊλάνδης και όσους επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Παράλληλα, δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονται οι συνοδοί της ομάδας και ο έφηβος που έκανε τη χειρονομία, ζητώντας δημόσια συγγνώμη. Σύμφωνα με μία από τις συνοδούς, ο συγκεκριμένος μαθητής θα επιστρέψει στην Ιταλία το συντομότερο δυνατόν λόγω της προβληματικής του συμπεριφοράς.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μία περίοδο κατά την οποία η Ταϊλάνδη έχει περιορίσει τη διάρκεια παραμονής χωρίς βίζα για τους τουρίστες, στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιμετώπισης παραβατικών συμπεριφορών από αλλοδαπούς. Η χώρα εξακολουθεί να βασίζεται σημαντικά στον τουρισμό, ωστόσο, οι αφίξεις επισκεπτών παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από την πανδημία, ενώ, οι αφίξεις από την Ιταλία καταγράφουν αισθητή μείωση εφέτος.