Τρίκαλα: Φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής - Ένας εγκαυματίας

Snapshot Φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο ισογείου ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα με 10 πυροσβέστες και 3 οχήματα, σβήνοντας τη φωτιά πριν πάρει διαστάσεις.

Ένας τρόφιμος υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ.

Οι υπόλοιποι τρόφιμοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια πριν την άφιξη της πυροσβεστικής.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στα Τρίκαλα, καθώς φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο ιδιωτικής ψυχιατρικής κλινικής.

Από τη φωτιά, μάλιστα, υπέστη εγκαύματα και ένας τρόφιμος.

Σύμφωνα με το thestival, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το συμβάν περίπου στις 12:30, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά προτού λάβει επικίνδυνες διαστάσεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πρόλαβαν τη φωτιά, η οποία ξέσπασε σε δωμάτιο του ισογείου, όσο η εστία ήταν ακόμα μικρή και την έσβησαν άμεσα, ενώ ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί η αιτία που την προκάλεσε.

Οι τρόφιμοι του ιδρύματος απομακρύνθηκαν άμεσα και με ασφάλεια από το κτίριο πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, ένας τρόφιμος υπέστη εγκαύματα και παραδόθηκε άμεσα σε διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τον παρέλαβαν με ασθενοφόρο για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων, το οποίο διενεργεί τη σχετική προανάκριση.

Διαβάστε επίσης