Κέρκυρα: Φωτιά τώρα στο Τεμπλόνι – Καίει σε αγροτοδασική έκταση, ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τεμπλόνι της Κέρκυρας.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 15ης ΕΜΟΔΕ, ενώ επιχειρούν συνολικά 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν επίσης κινητοποιηθεί 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να συνδράμουν από αέρος στην κατάσβεση.

Μέσω μηνύματος από το «112», καλούνται οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην περιοχή, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.