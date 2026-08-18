Φωτιά σε αυτοκίνητο και στύλο της ΔΕΗ στην Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Ριτσώνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ενώ η φωτιά φέρεται να επεκτάθηκε και σε στύλο της ΔΕΗ που βρίσκεται στο σημείο, το μεσημέρι της Τρίτης (18/8).

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή, ενώ η κίνηση των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα διεξάγεται με δυσκολία.