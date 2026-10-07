Μελόνι: Ετοιμάζει νέα παρέμβαση για να μειώσει την τιμή των καυσίμων

Snapshot Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση εξετάζει την εφαρμογή κυλιόμενων φόρων για τη μείωση της τιμής των καυσίμων.

Η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα.

Οι κυλιόμενοι φόροι θα βασίζονται στις επιπλέον φορολογικές εισπράξεις από τον ΦΠΑ που προέκυψαν λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

Με τον μηχανισμό αυτό η κυβέρνηση στοχεύει στη μείωση των φόρων στα καύσιμα χωρίς να επιβαρυνθεί ο δημόσιος προϋπολογισμός.

Πρόσφατα, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες στην Ιταλία επέβαλαν πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, όμως οι φόροι στο ντίζελ αυξήθηκαν μετά τη λήξη προσωρινής μείωσης. Snapshot powered by AI

Με αναφορά στην άνοδο της τιμής των καυσίμων σε διεθνές επίπεδο, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε σήμερα από το Σπλιτ της Κροατίας ότι «η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να παρέμβει και πάλι χρησιμοποιώντας, κυρίως, τον μηχανισμό των κυλιόμενων φόρων».

«Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, εξασφαλίσαμε περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μπορούν να διατεθούν με τον συγκεκριμένο σκοπό. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι πιο αποτελεσματικό να ξοδευτούν αυτή τη στιγμή, που ισχύουν κάποια μέτρα συγκράτησης ή να τα βάλουμε στην άκρη για όταν τα μέτρα αυτά μπορεί να πάψουν να ισχύουν», πρόσθεσε η Μελόνι.

Όπως υπογραμμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αν αποφασίσει να ακολουθήσει την οδό των λεγόμενων «κυλιόμενων φόρων», η ιταλική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει τις επιπλέον φορολογικές εισπράξεις του ΦΠΑ που προέκυψαν τους τελευταίους μήνες από την αύξηση της τιμής των καυσίμων, για να μπορέσει να μειώσει στο μέλλον τους φόρους στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, χωρίς να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του δημοσίου.

Ως γνωστόν, στην Ιταλία μεγάλες πετρελαϊκές εταιρίες υιοθέτησαν πρόσφατα την λύση του «πλαφόν» στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Τις τελευταίες ημέρες, όμως, καταγράφηκαν δυσκολίες στον περιορισμό της τιμής του ντίζελ λόγω του ότι αυξήθηκαν και πάλι οι σχετικοί φόροι μετά τη λήξη της προσωρινής μείωσης που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση της Ρώμης.