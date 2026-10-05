Μελόνι: Έκανε αίτηση για να προστατεύσει τη φωνή της από την τεχνητή νοημοσύνη

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός θέλει να κατοχυρώσει τη φωνή της μέσω του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. για να την προστατεύσει από την παράνομη αναπαραγωγή μέσω ΑΙ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μελόνι: Έκανε αίτηση για να προστατεύσει τη φωνή της από την τεχνητή νοημοσύνη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. για να κατοχυρώσει τη φωνή της.
  • Στόχος της αίτησης είναι η προστασία της φωνής της από παράνομη αναπαραγωγή μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων όπου λέει: «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».
  • Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ιταλίδα πρωθυπουργός ζητά πνευματική κατοχύρωση της φωνής της για προστασία από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις.
  • Ανάλογη κίνηση έχουν κάνει πρόσφατα η τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός Λούκα Γουόρντ.
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Αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι με στόχο να κατοχυρώσει την φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία πρόσθεσε οτι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με την φωνή της, διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων. Στη σύντομη αυτή ηχογράφηση η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης λέει: «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».

Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πρωθυπουργός ζητά πνευματική κατοχύρωση της φωνής προκειμένου να προστατευθεί από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις. Την ίδια επιλογή έκαναν, πρόσφατα, η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός και μεταγλωττιστής Λούκα Γουόρντ.

Τζόρτζια Μελόνι Ντόναλντ Τραμπ
AP Pool
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