Μελόνι: Έκανε αίτηση για να προστατεύσει τη φωνή της από την τεχνητή νοημοσύνη

Snapshot Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπέβαλε αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. για να κατοχυρώσει τη φωνή της.

Στόχος της αίτησης είναι η προστασία της φωνής της από παράνομη αναπαραγωγή μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων όπου λέει: «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».

Πρόκειται για την πρώτη φορά που Ιταλίδα πρωθυπουργός ζητά πνευματική κατοχύρωση της φωνής της για προστασία από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις.

Ανάλογη κίνηση έχουν κάνει πρόσφατα η τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός Λούκα Γουόρντ. Snapshot powered by AI

Αίτηση στο Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι με στόχο να κατοχυρώσει την φωνή της και να την προστατέψει από παράνομη αναπαραγωγή, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.

Την είδηση δημοσίευσε η εφημερίδα La Repubblica, η οποία πρόσθεσε οτι η Μελόνι κατέθεσε ηχογράφηση με την φωνή της, διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων. Στη σύντομη αυτή ηχογράφηση η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης λέει: «Είμαι η Τζόρτζια Μελόνι».

Είναι η πρώτη φορά που Ιταλίδα πρωθυπουργός ζητά πνευματική κατοχύρωση της φωνής προκειμένου να προστατευθεί από ψευδείς αναπαραγωγές και μιμήσεις. Την ίδια επιλογή έκαναν, πρόσφατα, η Ιταλίδα τραγουδίστρια Τζούζι Φερέρ και ο ηθοποιός και μεταγλωττιστής Λούκα Γουόρντ.