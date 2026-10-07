Ο Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια περί βιολογικού όπλου στη Σιβηρία - Το θρίλερ στο ρωσικό εργαστήριο

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε ότι ο θάνατος υπαλλήλου στη Σιβηρία σχετίζεται με διαρροή βιολογικού όπλου.

Οι ρωσικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση στο ινστιτούτο καταπολέμησης της πανώλης είναι υπό έλεγχο και δεν υπάρχει επιδημικός κίνδυνος.

Ο θάνατος προκλήθηκε πιθανώς από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο δοκιμαστικού σωλήνα σε εργαστηριακό περιβάλλον.

Υπάρχουν πιέσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ για μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιστατικό.

Ο Τραμπ αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να έχει καθοριστεί η ώρα. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρούν ότι ο θάνατος υπαλλήλου σε ερευνητικό ινστιτούτο στη Σιβηρία, η οποία ασχολείτο με την πανώλη, συνδέεται με διαρροή βιολογικού όπλου, σύμφωνα με όσα ξεκαθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο για το μυστηριώδες περιστατικό, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε: «Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, όμως δεν το πιστεύουμε». Αναφερόμενος στη στάση της Μόσχας, πρόσθεσε ότι οι ρωσικές αρχές διαβεβαιώνουν πως η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επεσήμανε επίσης ότι αναμένεται να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, με αφορμή τα σημερινά γενέθλια του τελευταίου, χωρίς να προσδιορίσει την ακριβή ώρα.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας την Παρασκευή από ρωσικά μέσα ενημέρωσης, όταν έγινε γνωστός ο θάνατος μιας τεχνικού στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης του Ιρκούτσκ. Σύμφωνα με το τοπικό μέσο «Λαοί της Βαϊκάλης», η υπάλληλος ενδέχεται να προσβλήθηκε από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο ενός δοκιμαστικού σωλήνα κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Το συμβάν έχει πυροδοτήσει έντονες πιέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Οι ρωσικές αρχές, ωστόσο, διαψεύδουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «ψευδείς πληροφορίες» και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υφίσταται κανένας επιδημικός κίνδυνος στην περιοχή της Σιβηρίας.

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