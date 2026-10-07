Επιχείρηση Plasma Echo: Πράκτορες του FBI παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και τον γιο του Τραμπ

Επιπλέον, η υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε την τηλεφωνική δραστηριότητα της μελλοντικής αρχηγού του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς

Μάνος Χατζηγιάννης

Επιχείρηση Plasma Echo: Πράκτορες του FBI παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και τον γιο του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το FBI παρακολουθούσε τη σύζυγο και τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια έρευνας για απόρρητα έγγραφα.
  • Η επιχείρηση «Plasma Echo» στόχευε στα ταξιδιωτικά δρομολόγια της οικογένειας Τραμπ για τον σχεδιασμό της επιδρομής στο Mar-a-Lago.
  • Παρακολουθούνταν επίσης η τηλεφωνική δραστηριότητα της μελλοντικής αρχηγού προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς.
  • Το FBI βρήκε πάνω από 11.000 κυβερνητικά έγγραφα και 48 φακέλους με την ένδειξη «μυστικό» στην περιουσία του Τραμπ το 2022.
  • Η παρακολούθηση ήταν μέρος έρευνας για την αποθήκευση διαβαθμισμένων εγγράφων μετά την πρώτη θητεία του Τραμπ ως προέδρου.
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Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) παρακολούθησε τις κινήσεις της συζύγου του τότε πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, και του γιου του, Μπάρον, στο πλαίσιο έρευνας για απόρρητα έγγραφα.

Αυτό αναφέρει η εφημερίδα New York Post, επικαλούμενη δημοσιευμένα έγγραφα.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Plasma Echo», επικεντρώθηκε στα ταξιδιωτικά δρομολόγια της οικογένειας Τραμπ, στους χρόνους ταξιδιού και στους τύπους αεροσκαφών που χρησιμοποίησαν για να προσδιορίσουν την κατάλληλη στιγμή για την επιδρομή στην κατοικία Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Επιπλέον, η υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε την τηλεφωνική δραστηριότητα της μελλοντικής αρχηγού του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζαν Γουάιλς, καταγράφοντας τις επαφές της με τους δικηγόρους, τους πολιτικούς συμβούλους και τους δημοσιογράφους του Τραμπ.

Η παρακολούθηση ήταν μέρος έρευνας για την αποθήκευση διαβαθμισμένων εγγράφων μετά την πρώτη θητεία του Τραμπ ως προέδρου.

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Υπενθυμίζεται ότι το 2022, το FBI ανακάλυψε περισσότερα από 11.000 κυβερνητικά έγγραφα και φωτογραφίες κατά τη διάρκεια έρευνας στην περιουσία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, καθώς και 48 άδειους φακέλους με την ένδειξη «μυστικό» .

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