Snapshot Μια ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε έντονα κύματα και ισχυρούς ανέμους στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, δυσχεραίνοντας τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Επιβάτες φέρι βίωσαν δύσκολη και επικίνδυνη διαδρομή, με κύματα να χτυπούν τα παράθυρα και το πλοίο να ανεβοκατεβαίνει έντονα.

Μέλη του πληρώματος και επιβάτες χαρακτήρισαν τη θαλασσοταραχή ως μία από τις χειρότερες που έχουν αντιμετωπίσει.

Οι απότομες κινήσεις του φέρι παρομοιάστηκαν με τρενάκι του λούνα παρκ λόγω της έντονης αστάθειας του πλοίου. Snapshot powered by AI

Μια καθημερινή διαδρομή προς τη δουλειά μετατράπηκε σε περιπέτεια για τους επιβάτες φέρι στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Η ισχυρή καταιγίδα που έπληξε την περιοχή της Καλιφόρνιας την Τετάρτη (18/11) προκάλεσε έντονα κύματα και ισχυρούς ανέμους, δυσκολεύοντας σημαντικά τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Εντυπωσιακό βίντεο καταγράφει την ένταση της θαλασσοταραχής μέσα από την καμπίνα του φέρι.

A Richmond ferry commuter had a bumpy ride on San Francisco Bay during Wednesday's storm. 🎥: Molly Thy See more storm updates in Northern California: https://t.co/SoY5Yra1Us https://t.co/qR1wW7HQGP — kcranews (@kcranews) November 18, 2026

Καθώς το πλοίο κινείται στα ταραγμένα νερά, τα κύματα σηκώνονται και πέφτουν με ορμή πάνω στα τζάμια, καλύπτοντας στιγμιαία τη θέα προς τη θάλασσα.

Οι ισχυροί κλυδωνισμοί κάνουν τη διαδρομή ιδιαίτερα δύσκολη, με το φέρι να ανεβοκατεβαίνει καθώς προσπαθεί να κινηθεί μέσα στον έντονο κυματισμό.

Not your average commute! Ferry riders crossing the San Francisco Bay found themselves battling choppy waters as a powerful storm churned up massive swells. Video shows waves splashing against the windows as the vessel bounced through the rough ride. For the latest, click the link below https://t.co/kG3ypRW7NZ — ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 19, 2026

«Ήταν σαν τρενάκι του λούνα παρκ»

Επιβάτες που πραγματοποίησαν τη διαδρομή περιέγραψαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης τις πρωτόγνωρες συνθήκες που αντιμετώπισαν.

Μια γυναίκα, η οποία χρησιμοποιεί το φέρι για περισσότερα από δέκα χρόνια, ανέφερε στο CBS News ότι ακόμη και μέλη του πληρώματος χαρακτήρισαν τη θαλασσοταραχή ως μία από τις χειρότερες που είχαν συναντήσει.

A rough ride for Bay Area commuters! 🌊⛴️ Powerful waves rocked a San Francisco Bay Ferry, sending water splashing against the windows as passengers held on through the turbulent ride. https://t.co/jIiJVIhSVf — AccuWeather (@accuweather) November 19, 2026

Όπως περιέγραψε, το πλοίο αναπηδούσε συνεχώς πάνω στα κύματα, ενώ ακούγονταν έντονοι θόρυβοι από το κάτω μέρος του σκάφους.

Άλλη επιβάτιδα, που ταξίδευε από το Όκλαντ προς το Σαν Φρανσίσκο, παρομοίασε τη διαδρομή με τρενάκι του λούνα παρκ, εξαιτίας των απότομων κινήσεων του πλοίου.

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