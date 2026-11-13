Τρόμος στον Μισισιπή: Τάνκερ χτύπησε δεμένο κρουαζιερόπλοιο με 130 επιβάτες - Βίντεο

Snapshot Το κρουαζιερόπλοιο American Heritage ανατράπηκε και βυθίστηκε μερικώς μετά από σύγκρουση με δεξαμενόπλοιο στον ποταμό Μισισιπή στη Νέα Ορλεάνη.

Το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt χτύπησε το κρουαζιερόπλοιο περίπου δύο ώρες αφότου αυτό είχε δέσει στο λιμάνι, με 130 επιβάτες και πλήρωμα επί του σκάφους.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν από το πλοίο κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης διάσωσης με συμμετοχή της αμερικανικής Ακτοφυλακής και τοπικών υπηρεσιών.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης, ενώ οι συνθήκες του ατυχήματος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές και μεταβαίνει στη Νέα Ορλεάνη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Snapshot powered by AI

Μεγάλο δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε δεμένο κρουαζιερόπλοιο στον ποταμό Μισισιπή, στη Νέα Ορλεάνη, προκαλώντας την ανατροπή και τη μερική βύθισή του.

Το American Heritage, της εταιρείας American Cruise Lines, μετέφερε περίπου 129 επιβάτες, καθώς και μέλη πληρώματος, όταν χτυπήθηκε από το δεξαμενόπλοιο Atlantic Asphalt.

Το κρουαζιερόπλοιο είχε δέσει στο λιμάνι περίπου δύο ώρες νωρίτερα, προκειμένου να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών.

Άνθρωποι διακρίνονταν μέσα στο νερό φορώντας σωσίβια, ενώ άλλοι στέκονταν κοντά στα κιγκλιδώματα, καθώς η αντίθετη πλευρά του πλοίου βυθιζόταν όλο και περισσότερο. Παραπλέοντα σκάφη ανέφεραν ότι διέσωσαν περισσότερους από δώδεκα ανθρώπους από το νερό.

Στο σημείο ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης.

Στην επιχείρηση διάσωσης και αντιμετώπισης του περιστατικού συμμετείχαν η αστυνομία του λιμανιού, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία της Νέας Ορλεάνης, καθώς και η αμερικανική Ακτοφυλακή.

«Έχουμε ενημερωθεί για το περιστατικό στον Μισισιπή και βρισκόμαστε σε στενή επικοινωνία με τους τοπικούς αξιωματούχους και τις αστυνομικές αρχές. Κατευθύνομαι τώρα προς τη Νέα Ορλεάνη», δήλωσε ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι.

Πλάνα από τη σύγκρουση, κοντά στη διάσημη Γαλλική Συνοικία της πόλης, έδειχναν επιβάτες με σωσίβια μέσα στο ποτάμι, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν το κρουαζιερόπλοιο καθώς αυτό έγερνε στο πλάι. Σύμφωνα με αναφορές, το δεξαμενόπλοιο χτύπησε το σκάφος περίπου δύο ώρες αφότου είχε δέσει στο λιμάνι.

Η American Cruise Lines ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν από το πλοίο. Ωστόσο, δεν ήταν αμέσως σαφές αν είχαν εντοπιστεί όλοι οι επιβαίνοντες ή αν υπήρχαν τραυματίες.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της αμερικανικής Ακτοφυλακής και τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης.

Το American Heritage, ένα τροχήλατο ποταμόπλοιο μήκους περίπου 91 μέτρων, ναυπηγήθηκε το 2015 και προηγουμένως εκτελούσε δρομολόγια με το όνομα Queen of the Mississippi. Διαθέτει περισσότερες από 80 καμπίνες και πραγματοποιεί κρουαζιέρες στον Μισισιπή, μεταξύ των οποίων και δρομολόγια με αναχώρηση από τη Νέα Ορλεάνη.

Σε ανακοίνωση του γραφείου της δημάρχου της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, το απόγευμα της Παρασκευής αναφερόταν ότι «αρκετοί άνθρωποι έχουν διασωθεί».

Πηγή από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφερε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση για τη διάσωση πολλών ανθρώπων από το νερό, με τη συμμετοχή και πυροσβεστών της Νέας Ορλεάνης.

«Οι υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας συντονίζουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του περιστατικού, με άμεση προτεραιότητα την ασφάλεια και τη διάσωση των εμπλεκομένων», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου της Μορένο.

Οι αρχές δεν έδωσαν αμέσως λεπτομέρειες για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Η πηγή από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφερε ως ενδεχόμενο το δεξαμενόπλοιο να είχε χάσει την πρόωσή του πριν προσκρούσει στο American Heritage, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι αυτό δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Βίντεο του τοπικού σταθμού WDSU, συνεργαζόμενου με το NBC News, έδειχνε μέλη του πληρώματος ενός ρυμουλκού να προσπαθούν να ανασύρουν από το ποτάμι ανθρώπους που φορούσαν σωσίβια ή κρατιούνταν από σωσίβιους δακτυλίους.

Πλάνα του τοπικού σταθμού WVUE, συνεργαζόμενου με το Fox, έδειχναν το American Heritage να ανατρέπεται αργά στο πλάι, με το Atlantic Asphalt σε κοντινή απόσταση. Σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονταν άνθρωποι να σκαρφαλώνουν στην πλευρά του κρουαζιερόπλοιου μετά τη σύγκρουση, ενώ καρέκλες και τραπέζια βρίσκονταν σκορπισμένα τριγύρω.

Όσοι είχαν εγκαταλείψει το American Heritage μετά τη σύγκρουση μεταφέρονταν στο κτίριο διοίκησης του λιμανιού της Νέας Ορλεάνης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κερθ, στο σημείο επιχειρούσαν, εκτός από την Πυροσβεστική και την αστυνομία του λιμανιού και της πόλης, η αμερικανική Ακτοφυλακή και τοπικά πληρώματα επείγουσας ιατρικής βοήθειας.

Η αμερικανική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι ο ποταμός «έχει κλείσει για όλα τα σκάφη μεταξύ των σημείων σήμανσης 93 και 96 μιλίων», στο τμήμα που περιλαμβάνει την περιοχή της σύγκρουσης. Το μέτρο ελήφθη για να διευκολυνθούν οι διασώστες καθώς «αξιολογούν την κατάσταση και διεξάγουν επιχειρήσεις αντιμετώπισης του περιστατικού».

Η American Cruise Lines ανακοίνωσε ότι «οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν» από το American Heritage, χωρίς να δώσει αριθμούς. «Ανησυχούμε βαθύτατα για όλους τους εμπλεκομένους», πρόσθεσε η εταιρεία.

Ο αυτόπτης μάρτυρας Τζέιμι Χόλφορντ δήλωσε στο CBS News ότι είδε το American Heritage να χτυπά στην αποβάθρα μετά τη σύγκρουση. Όπως περιέγραψε, άνθρωποι έσπευδαν να εγκαταλείψουν το πλοίο. Στη συνέχεια, καθώς αυτό ανατρεπόταν, κάποιοι σκαρφάλωναν πάνω από τα κιγκλιδώματα.

«Έμοιαζε με σκηνή από τον Τιτανικό», είπε.

Ερωτηθείς πώς ακούστηκε η σύγκρουση, ο Χόλφορντ απάντησε:

«Σαν πολεμική ταινία. Φανταστείτε τόνους χάλυβα να συνθλίβονται. Έτσι ακούστηκε».

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, δήλωσε ότι βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, προσθέτοντας ότι μεταβαίνει στη Νέα Ορλεάνη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

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