Μισισίπι: Εκτελέσθηκε ο 38ος θανατοποινίτης στις ΗΠΑ για το 2025

Άνδρας που καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών για βιασμό και φόνο που διέπραξε το 1993 εκτελέστηκε την Τετάρτη στην πολιτεία του Μισισίπι, στις νότιες ΗΠΑ.

Ο 59χρονος Τσαρλς Κρόφορντ, εκτελέστηκε βράδυ με τις κατηγορίες της απαγωγής του βιασμού και φόνου της 20χρονης φοιτήτριας Κρίστι Ρέι.

Αυτή ήταν η τρίτη εκτέλεση από τις αρχές της εβδομάδας στις ΗΠΑ. Όλες έγιναν με θανατηφόρες ενέσιμες χημικές ουσίες. Είχαν προηγηθεί την Τρίτη στη Φλόριντα και στο Μιζούρι. Η τέταρτη εκτέλεση είναι προγραμματισμένο να γίνει στην Αριζόνα την Παρασκευή.

Προβλέπεται να γίνουν ακόμη πέντε τα τέλη της χρονιάς.

Μέσα στο 2025 έχει γίνει μέχρι στιγμής 38 εκτελέσεις. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από το 2013, όταν έγιναν 39.

Οι 32 έγιναν με ενέσεις θανατηφόρων χημικών ουσιών. Τέσσερις έγιναν με πρόκληση ασφυξίας λόγω εισπνοής αζώτου, μέθοδο εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, που ειδικοί του ΟΗΕ θεωρούν μορφή «βασανιστηρίου» και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αλαμπάμα το 2024. Άλλες δύο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα. Η μέθοδος αυτή είχε χρησιμοποιηθεί για τελευταία φορά πό το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.