Τρόμος στις Μαλδίβες: Υδροπλάνο άρχισε να βυθίζεται μετά από σύγκρουση - πηδούσαν στη θάλασσα

Snapshot Υδροπλάνο τύπου Twin Otter της TMA συγκρούστηκε με άλλο υδροπλάνο και την αποβάθρα κατά την απογείωση στις Μαλδίβες.

Το υδροπλάνο άρχισε να βυθίζεται γρήγορα και οι επιβάτες έπεσαν στη λιμνοθάλασσα για να σωθούν.

Ένα μέλος του πληρώματος εγκλωβίστηκε προσωρινά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από απεγκλωβισμό.

Όλοι οι επιβάτες έλαβαν πλήρη επιστροφή χρημάτων ύψους 625 δολαρίων, που αντιστοιχούσε στο κόστος του εισιτηρίου.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι στενές αποβάθρες και τα μικρά περιθώρια ανοχής στους πλωτήρες καθιστούν τέτοια ατυχήματα σχεδόν μη αναστρέψιμα. Snapshot powered by AI

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σήμερα στη βάση υδροπλάνων του Μαλέ στις Μαλδίβες, όταν ένα αεροσκάφος τύπου Twin Otter της εταιρείας TMA (Trans Maldivian Airways) ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα, δευτερόλεπτα πριν βρεθεί στον αέρα.

Την ώρα που το υδροπλάνο ανέπτυσσε ταχύτητα στον διάδρομο απογείωσης, πήρε ξαφνικά κλίση προς τα αριστερά. Η απώλεια ελέγχου είχε ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να προσκρούσει με δύναμη πάνω σε ένα άλλο σταθμευμένο υδροπλάνο, αλλά και στην ίδια την αποβάθρα πρόσδεσης.

Πηδούσαν στη λιμνοθάλασσα

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το ρήγμα που προκλήθηκε έκανε το υδροπλάνο να μπάζει γρήγορα νερά. Το προσωπικό της βάσης πέταξε άμεσα σωσίβια, ενώ οι επιβάτες που βρίσκονταν κοντά στις εξόδους κινδύνου άνοιξαν τις πόρτες, πήδηξαν στη λιμνοθάλασσα και κολύμπησαν μέχρι την ακτή για να σωθούν.

Η αεροπορική εταιρεία TMA σε ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες απομακρύνθηκαν. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές από το σημείο, ένα μέλος του πληρώματος εγκλωβίστηκε προσωρινά στο εσωτερικό του αεροσκάφους, απεγκλωβίστηκε μετά από επιχείρηση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετά το σοκ, κάθε επιβάτης έλαβε πλήρη επιστροφή χρημάτων ύψους 625 δολαρίων, ποσό που αντιστοιχούσε στο κόστος του εισιτηρίου μετ' επιστροφής.

Μηδενικά περιθώρια λάθους

Οι ειδικοί της αεροπλοΐας εξηγούν ότι το συγκεκριμένο ατύχημα αναδεικνύει τις δυσκολίες του περιβάλλοντος. Οι αποβάθρες στη βάση του Μαλέ είναι ιδιαίτερα στενές, ενώ τα περιθώρια ανοχής στους πλωτήρες (floats) των υδροπλάνων είναι ήδη εξαιρετικά μικρά. Αν ένα αεροσκάφος πάρει κλίση την ώρα που οι κινητήρες βρίσκονται σε πλήρη ισχύ, η κατάσταση γίνεται μη αναστρέψιμη και η ανατροπή είναι σχεδόν αδύνατο να αποφευχθεί από τους πιλότους.

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