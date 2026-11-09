Καλιφόρνια: Η στιγμή που επιβατικό αεροπλάνο απογειώνεται και αναποδογυρίζει μικρό αεροσκάφος 

Snapshot Ένα μικρό αεροσκάφος Cessna 172 αναποδογύρισε στον διάδρομο του αεροδρομίου John Wayne λόγω ισχυρής ριπής αέρα από την απογείωση επιβατικού αεροπλάνου.

Στο Cessna επέβαιναν ο πιλότος και ένας επιβάτης, οι οποίοι δεν τραυματίστηκαν στο περιστατικό.

Η εταιρεία Orange County Flight Center υποστηρίζει ότι η ανατροπή προκλήθηκε από την ώθηση καυσαερίων (jet blast) αεροπλάνου της United Airlines ή Southwest Airlines.

Η FAA διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και επιβεβαίωσε ότι το Cessna ανατράπηκε ενώ τροχοδρομούσε πίσω από πτήση της United Airlines.

Στο αεροδρόμιο βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ανακατασκευής που, σύμφωνα με την εταιρεία, επιβαρύνει τη λειτουργία των αεροσκαφών γενικής αεροπορίας και ενδεχομένως θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Ένα μικρό αεροσκάφος αναποδογύρισε στον διάδρομο του αεροδρομίου John Wayne, στην κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνιας, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, έπειτα από την ισχυρή ριπή αέρα που προκάλεσε η απογείωση ενός επιβατικού αεροπλάνου. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα.

Οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν περίπου στις 14:40 τοπική ώρα για το συμβάν, το οποίο σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης της εταιρείας ACI Jet. Αρχικά, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν ότι το αεροσκάφος είχε ανατραπεί εξαιτίας του ανέμου ενώ βρισκόταν σταθμευμένο και ότι δεν υπήρχε κανείς στο εσωτερικό του.

Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου έδωσαν διαφορετική εικόνα, αναφέροντας ότι επρόκειτο για ένα Cessna 172, στο οποίο επέβαιναν ο πιλότος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την ενημέρωση, κανείς από τους δύο δεν τραυματίστηκε.

Τι υποστηρίζει η εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροσκάφος

Η εταιρεία Orange County Flight Center, στην οποία ανήκει το μικρό αεροπλάνο, υποστήριξε ότι η ανατροπή προκλήθηκε από την ισχυρή ώθηση των καυσαερίων (jet blast) ενός αεροσκάφους της United Airlines ή της Southwest Airlines, το οποίο είχε λάβει άδεια απογείωσης την ώρα που το Cessna κινούνταν από τον χώρο στάθμευσης προς τον τροχόδρομο.

«Ένας από τους εκπαιδευτές πτήσεων και ένας μαθητής βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος όταν αυτό αναποδογύρισε», δήλωσε ο διευθυντής της εταιρείας, Niki-A.

Ο ίδιος επισήμανε ότι στο αεροδρόμιο βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο ανακατασκευής και αναδιαμόρφωσης των εγκαταστάσεων, το οποίο, όπως υποστήριξε, επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία των αεροσκαφών γενικής αεροπορίας και ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων.

Η ανακοίνωση της FAA και η έρευνα

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε ανακοίνωση την Κυριακή, επιβεβαιώνοντας την περιγραφή της εταιρείας για τις συνθήκες του περιστατικού. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες είναι προκαταρκτικές και ενδέχεται να αλλάξουν καθώς προχωρά η έρευνα.

«Ένα Cessna 172 ανατράπηκε ενώ τροχοδρομούσε πίσω από την πτήση 2611 της United Airlines στο αεροδρόμιο John Wayne. Η FAA θα διερευνήσει το περιστατικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρχές του αεροδρομίου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία της κομητείας Όραντζ δεν είχαν αποδώσει επισήμως την ανατροπή στην ώθηση των καυσαερίων του επιβατικού αεροσκάφους, αναμένοντας τα ευρήματα της έρευνας.

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