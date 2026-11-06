Καλιφόρνια: Καταργείται η θανατική ποινή - Σε ισόβια κάθειρξη 548 κρατούμενοι

Απόφαση-σταθμός του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη λίγο πριν αποχωρήσει από το αξίωμα

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Καλιφόρνια: Καταργείται η θανατική ποινή - Σε ισόβια κάθειρξη 548 κρατούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, μετέτρεψε όλες τις θανατικές ποινές σε ισόβια κάθειρξη για 548 κρατούμενους.
  • Η πολιτεία δεν έχει εκτελέσει κανέναν θανατοποινίτη από το 2006 και διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό θανατοποινιτών στο Δυτικό Ημισφαίριο.
  • Η μετατροπή των ποινών απαιτεί έγκριση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας για περίπου το 70% των περιπτώσεων.
  • Ο Νιούσομ τόνισε ότι η θανατική ποινή είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της πολιτείας και υπονομεύει το νομικό σύστημα.
  • Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών χαιρέτισε την απόφαση ως ένα βήμα προς την κατάργηση μιας ρατσιστικής και απάνθρωπης τιμωρίας.
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Σημαντική απόφαση για το μέλλον κρατουμένων στην Πολιτεία της Καλιφόρνια έλαβε ο κυβερνήτης, Γκάβιν Νιούσομ, σήμερα Παρασκευή, καθώς μετατρέπει όλες τις θανατικές ποινές σε ισόβια κάθειρξη.

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης έκανε αυτή την ανακοίνωση αφού έχασε στις εκλογές από τον Δημοκρατικό Χαβιέρ Μπεκέρα. Ο Νιούσομ αναμένεται να αποχωρήσει από το αξίωμα τον Ιανουάριο του 2027 μετά από οχτώ χρόνια στην εξουσία.

Όπως ανέφερε σε επιστολή με την οποία ανακοίνωσε την απόφαση: «Προβαίνω σε αυτή την ενέργεια επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η κρατικά επιβεβλημένη εκτέλεση είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού μας συστήματος και μας μειώνει όλους».

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 548 κρατούμενοι που περιμένουν την εκτέλεσή τους στην Καλιφόρνια. Το 2019, ο Newsom επέβαλε μορατόριουμ στις εκτελέσεις στην Καλιφόρνια, αλλά εκατοντάδες άτομα παρέμειναν στην πτέρυγα των θανατοποινιτών – εκ των οποίων 529 είναι άνδρες και 19 γυναίκες.

Κανείς δεν έχει εκτελεστεί στην πολιτεία από το 2006 και η Καλιφόρνια έχει τον μεγαλύτερο αριθμό θανατοποινιτών στο Δυτικό Ημισφαίριο.

Το σύνταγμα της πολιτείας απαιτεί την έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Καλιφόρνιας για τη χορήγηση χάριτος σε οποιονδήποτε έχει καταδικαστεί για κακούργημα περισσότερες από μία φορές, πράγμα που σημαίνει ότι το δικαστήριο θα πρέπει να εγκρίνει 382 από αυτές τις μετατροπές ποινών, ή περίπου το 70%, σύμφωνα με το γραφείο του Νιούσομ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την τελευταία απόφαση ως μία από τις πιο δύσκολες επιλογές της καριέρας του, δεδομένου ότι θα ξυπνήσει οδυνηρές αναμνήσεις στις οικογένειες των θυμάτων εγκλημάτων. «Ως κυβερνήτης, εγώ και μόνο εγώ φέρω την ευθύνη για αυτή την απόφαση και τις επιπτώσεις της, ακριβώς όπως θα έφερα εγώ και μόνο εγώ την ευθύνη για κάθε εκτέλεση», ανέφερε.

Στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι η θανατική ποινή αποτελεί διάκριση εις βάρος των ατόμων διαφορετικής φυλετικής καταγωγής και των ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) χαιρέτισε την ανακοίνωση. Ο εκτελεστικός διευθυντής της, Άντονι Ρομέρο, δήλωσε: «Αυτές οι μετατροπές των ποινών αντανακλούν αυτό που απαιτεί η δικαιοσύνη: το τέλος μιας ρατσιστικής, επιρρεπούς σε λάθη και απάνθρωπης τιμωρίας που βαραίνει την Καλιφόρνια εδώ και πάρα πολύ καιρό».

Η ACLU είχε προηγουμένως αμφισβητήσει τον νόμο της Καλιφόρνιας για τη θανατική ποινή, χαρακτηρίζοντάς τον ρατσιστικά διακριτικό και αντισυνταγματικό.

Η θανατική ποινή εξακολουθεί να ισχύει σε 27 πολιτείες των ΗΠΑ, αν και οι εκτελέσεις περιορίζονται σε λίγες μόνο από αυτές. Περισσότερες από 20 πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα έχουν καταργήσει εντελώς τη θανατική ποινή.

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