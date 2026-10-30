Η πρώτη δήλωση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της: Δεν υπάρχει μέρα που να μην πονάω

Snapshot Η Κρίστα Πάικ έκανε την πρώτη της δημόσια δήλωση μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της και ανέφερε ότι πονάει συνεχώς σωματικά και ψυχικά.

Η Πάικ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως πόνο στα χέρια, δυσκολία στην ομιλία και πνευμονία.

Έχει επιστρέψει στη φυλακή μετά την νοσοκομειακή ανάρρωση από την απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση.

Η Πάικ θεωρείται ο μόνος άνθρωπος που επέζησε από απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση.

Η ανάρρωσή της δεν σημαίνει πλήρη αποκατάσταση της υγείας της, καθώς ο πόνος παραμένει έντονος. Snapshot powered by AI

Στην πρώτη της δημόσια δήλωση μετά την αποτυχία εκτέλεσης της θανατικής ποινής προέβη η Κρίστα Πάικ, με τα πρώτα της λόγια να είναι ότι «δεν έχει περάσει ούτε στιγμή από εκείνο το βράδυ που να μην έχω νιώσει πόνο».

«Πονάει το σώμα μου. Πονάνε τα χέρια μου. Πονάει ο λαιμός μου. Ακόμα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Και ο πόνος δεν είναι μόνο σωματικός. Υπάρχει πόνος στο μυαλό και στην ψυχή μου» σημείωσε σε ανακοίνωση που δημοσίευσε η νομική της ομάδα στα κοινωνικά δίκτυα, σήμερα Παρασκευή.

«Αναρρώνω και ξέρω ότι γίνομαι πιο δυνατή» ανέφερε, για να ξεκαθαρίσει πως «η ανάρρωση δεν είναι το ίδιο με το να είσαι καλά».

Υπενθυμίζεται ότι, η Κρίστα Πάικ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο στα τέλη Σεπτεμβρίου, αφού επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Πλέον έχει επιστρέψει στη φυλακή, όπου έχει περάσει τα τελευταία 30 χρόνια για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ το 1995.

Η Πάικ, σύμφωνα με το BBC, εκτιμάται πως είναι ο μόνος άνθρωπος που επέζησε από απόπειρα εκτέλεσης με θανατηφόρα ένεση. Οι δικηγόροι της είχαν δηλώσει ότι υπέφερε από πνευμονία μετά την απόπειρα εκτέλεσης, είχε σημαντικό πρήξιμο στα χέρια της και δεν μπορούσε να καταπιεί.

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