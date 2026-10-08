Η Κρίστα Πάικ σηκώθηκε από το κρεβάτι και περπατάει μετά τις δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες εκτέλεσης

Σημαντική βελτίωση στην υγεία της παρουσιάζει η Κρίστα Πάικ, μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της με θανατηφόρα ένεση στο Τενεσί στις 30 Σεπτεμβρίου, όπως αποκαλύπτει το BBC.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, το οποίο επικαλείται μέλος της νομικής της ομάδας, η 50χρονη έχει αρχίσει να σηκώνεται από το κρεβάτι και να περπατά, αν και νιώθει σύγχυση, εμφανίζει προβλήματα μνήμης και βιώνει σοβαρές σωματικές επιπλοκές.

Η Κρίστα Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ, την οποία σκότωσε μαζί με τον τότε σύντροφό της το 1995.

Μιλώντας το βράδυ της Τετάρτης στην εκπομπή Today του BBC Radio 4, ο δικηγόρος Στίβεν Φέρελ είπε ότι, παρότι δεν έχει επικοινωνήσει απευθείας με την Πάικ, ενημερώθηκε ότι η 50χρονη σηκώθηκε από το κρεβάτι για πρώτη και άρχισε να περπατάει στο δωμάτιο του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται. «Σήμερα σηκώθηκε και περπάτησε για πρώτη φορά, αλλά μόνο μέσα στο δωμάτιο, όχι πολύ μακριά», είπε.

Παρά τις θετικές εξελίξεις στην υγεία της, ο Φέρελ δήλωσε ότι η Πάικ συνεχίζει να βιώνει τις παρενέργειες της πεντοβαρβιτάλης, η οποία της χορηγήθηκε σε δύο δόσεις κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εκτέλεσης στις 30 Σεπτεμβρίου.

Μόλις κατέστη σαφές ότι η Πάικ δεν επρόκειτο να πεθάνει, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου αρχικά οι γιατροί και οι δικηγόροι της πίστευαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή

Ωστόσο, αργά το βράδυ της Τρίτης, η Πάικ ανέκτησε απροσδόκητα τις αισθήσεις της και άρχισε να μιλά, δήλωσε ο Φέρελ στο BBC.

«Από ό,τι μου έχουν περιγράψει, σωματικά αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Tα χέρια της έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου», τόνισε ο Φέρελ.

Μιλώντας για την ψυχική της κατάσταση είπε: «Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια καλά και κάποια κακά νέα. Το καλό είναι ότι έχει αρκετά καλή επαφή με το περιβάλλον, αλλά είναι επίσης κάπως μπερδεμένη. Χάνει πολύ εύκολα τον ειρμό της σκέψης της και ξεχνάει τι θέλει να πει», εξήγησε.

Ο δικηγόρος παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει ακόμη τι θα συμβεί στη συνέχεια και αν η 50χρονη θα αναρρώσει πλήρως.

«Υποθέτω ότι η κατάσταση της Πάικ θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες μόνιμες βλάβες. Δεν το γνωρίζουμε ακόμα αυτό», είπε προσθέτοντας ότι η ομάδα του ζητά να παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη στην Πάικ, καθώς είναι απολύτως απαραίτητη έπειτα από όσα βίωσε.