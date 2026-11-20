Snapshot Συνελήφθη 57χρονος στο Γραμματικό να πετά οικοδομικά απόβλητα σε δημόσια δασική έκταση με ανατρεπόμενο φορτηγό.

Η αστυνομία εντόπισε μεγάλες ποσότητες αποβλήτων σε χαράδρα, καλυμμένα με χώμα, υποδεικνύοντας επαναλαμβανόμενη παράνομη απόρριψη.

Σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του διαχειριστή της εταιρείας που κατείχε το φορτηγό για παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Τα απόβλητα ανήκουν στην κατηγορία Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους υποβαθμίζει το φυσικό περιβάλλον.

Οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για την παράνομη απόρριψη αποβλήτων συνεχίζονται με στόχο την προστασία των φυσικών περιοχών. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 57χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όταν τον εντόπισαν να απορρίπτει οικοδομικά απόβλητα σε δημόσια δασική έκταση στην περιοχή του Γραμματικού.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (19/11), ύστερα από διακριτική παρακολούθηση του χώρου από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 57χρονος μετέφερε με ανατρεπόμενο φορτηγό ποσότητα αποβλήτων που προέρχονταν από εκσκαφές, οικοδομικές εργασίες και κατεδαφίσεις.

Όταν έφτασε σε περιφραγμένο υπαίθριο οικόπεδο δημόσιου και δασικού χαρακτήρα, άρχισε να ξεφορτώνει τα υλικά, χωρίς να γνωρίζει ότι οι κινήσεις του παρακολουθούνταν από τους αστυνομικούς.

Οι άνδρες του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν, προχωρώντας στη σύλληψή του.

Σωροί από μπάζα μέσα σε χαράδρα – Είχαν καλυφθεί με χώμα προηγούμενες απορρίψεις

Η αυτοψία που ακολούθησε αποκάλυψε την έκταση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι σε παρακείμενη χαράδρα είχαν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Ακόμη πιο ανησυχητικό ήταν το γεγονός ότι σε διάφορα σημεία της έκτασης εντοπίστηκαν υλικά που είχαν αποτεθεί παλαιότερα και στη συνέχεια είχαν διαστρωθεί ή καλυφθεί με χώματα.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η απόρριψη αποβλήτων στον χώρο δεν περιοριζόταν απαραίτητα στο περιστατικό για το οποίο συνελήφθη ο 57χρονος.

Ωστόσο, από την αστυνομική ανακοίνωση δεν προκύπτει ακόμη ποιοι ευθύνονται για τις προηγούμενες απορρίψεις ούτε για πόσο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούνταν η έκταση με αυτόν τον τρόπο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η συσσώρευση των συγκεκριμένων υλικών είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.

Δικογραφία και για τον διαχειριστή της εταιρείας που είχε το φορτηγό

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στον 57χρονο που συνελήφθη επ' αυτοφώρω.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία και σε βάρος του διαχειριστή της εταιρείας στην οποία ανήκει το ανατρεπόμενο φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά των αποβλήτων.

Και οι δύο περιλαμβάνονται στη δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εμπλοκή του διαχειριστή της εταιρείας εξετάζεται στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον ρόλο του ή για την προέλευση των αποβλήτων.

Δεν έχει επίσης διευκρινιστεί εάν τα υλικά προέρχονταν από συγκεκριμένο εργοτάξιο ή από περισσότερες οικοδομικές δραστηριότητες.

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