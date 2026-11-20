Snapshot Συνελήφθη στη Φλώρινα 51χρονη με καταγωγή από την Αλβανία, καταζητούμενη στη Σλοβενία για εμπορία ανθρώπων.

Εναντίον της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για αδίκημα που φέρεται να διαπράχθηκε το 2016.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Φλώρινας και το Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας για την έναρξη των διαδικασιών έκδοσής της στη Σλοβενία. Snapshot powered by AI

Καταζητούμενη στη Σλοβενία για υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στη Φλώρινα.

Πρόκειται για 51 ετών γυναίκα, με καταγωγή από την Αλβανία, σε βάρος της οποίας, όπως προέκυψε, εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις σλοβενικές Αρχές. Σύμφωνα με τα διωκτικά έγγραφα το αδίκημα για το οποίο ζητούν οι Σλοβένοι την έκδοσή της φέρεται να τελέστηκε το 2016.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής.

Η ίδια οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα της Σλοβενίας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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