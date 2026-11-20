Snapshot Η 112χρονη Κίρστεν Σβάλμπε, γηραιότερη κάτοικος της Δανίας, αποκαλύφθηκε ότι ήταν μέλος και τοπική ηγετική της ναζιστικής οργάνωσης DNSAP κατά τη γερμανική κατοχή.

Από το 1943 έως το 1944, η Σβάλμπε είχε διοικητικό ρόλο ως επικεφαλής τοπικής κομματικής ομάδας και της γυναικείας οργάνωσης στο Χόλστεμπρο.

Η Σβάλμπε υποστήριξε ότι η ένταξή της στο ναζιστικό κόμμα έγινε κατόπιν παρότρυνσης του συζύγου της και ότι δεν είχε ενεργή πολιτική συμμετοχή ή ναζιστική υποστήριξη.

Η βιογραφία της αποσύρθηκε από την αγορά και σταμάτησαν τα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς μετά την αποκάλυψη του παρελθόντος της.

Η υπόθεση προκάλεσε δημόσια συζήτηση στη Δανία για την παρουσίαση του ιστορικού παρελθόντος δημόσιων προσώπων και τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης σε ηλικιωμένα άτομα. Snapshot powered by AI

Μια αποκάλυψη που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Δανία έρχεται να ανατρέψει την εικόνα που είχε διαμορφωθεί γύρω από την 112χρονη Κίρστεν Σβάλμπε, η οποία πρόσφατα ανακηρύχθηκε ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας.

Έγγραφα από τα Εθνικά Αρχεία της Δανίας αποκαλύπτουν ότι, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ήταν απλώς μέλος του ναζιστικού κόμματος, αλλά είχε αναλάβει θέσεις ευθύνης στην τοπική οργάνωσή του.

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο έπειτα από έρευνα του δανέζικου δημοσιογραφικού μέσου Frihedsbrevet, το οποίο εξέτασε αρχειακό υλικό και έφερε στο φως τον ρόλο που είχε διαδραματίσει η Σβάλμπε στο Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Δανίας (DNSAP).

Σύμφωνα με τα έγγραφα, από τον Αύγουστο του 1943 έως τον Ιούλιο του 1944 εκτελούσε χρέη επικεφαλής τοπικής κομματικής ομάδας στο Χόλστεμπρο, ενώ παράλληλα ήταν επικεφαλής της γυναικείας οργάνωσης της ίδιας περιοχής. Ο σύζυγός της κατείχε επίσης ηγετική θέση στην τοπική κομματική δομή.

Η ιστορία της αποκτά ιδιαίτερη δημοσιότητα καθώς, μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα, η 112χρονη είχε βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των δανέζικων μέσων ενημέρωσης, με αφορμή την κατάκτηση του εθνικού ρεκόρ μακροζωίας.

🇩🇰 Denmark’s oldest woman was a local Nazi Party leader during the occupation Kirsten Schwalbe, a 112-year-old Danish resident who set a national longevity record of 112 years and 218 days, became embroiled in scandal after archival records revealed she belonged to the Danish National Socialist Workers’ Party (DNSAP) during the German occupation. Records show that from August 1943 to July 1944, she was acting head of the party’s Holstebro branch and led its women’s group. Her late husband also held a Nazi Party leadership position. Schwalbe declined to comment after the reports emerged. A book about her and the documentary series “Kirsten’s Turbulent Years” were released in connection with her longevity record. Following the revelations, the publisher revised her biography, and the TV channel canceled the series’ final episode. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2026

Η ένταξη στο ναζιστικό κόμμα και οι θέσεις ευθύνης

Τα πρώτα στοιχεία για το παρελθόν της Σβάλμπε αποκαλύφθηκαν τον Οκτώβριο, όταν το όνομά της εντοπίστηκε στα αρχεία μελών του DNSAP, γνωστά ως «Αρχεία Μπόβρουπ». Από την έρευνα προέκυψε ότι είχε ενταχθεί στο κόμμα τον Αύγουστο του 1941, όταν ήταν 27 ετών.

Ωστόσο, τα νεότερα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η σχέση της με την οργάνωση ήταν πιο ουσιαστική από μια απλή εγγραφή μέλους. Τα αρχεία των τοπικών οργανώσεων, τα οποία εξέτασαν ερευνητές και ιστορικοί, καταγράφουν τις δύο θέσεις ευθύνης που ανέλαβε κατά την περίοδο 1943-1944.

Ο ιστορικός Κλάους Μπουντγκάαρντ Κρίστενσεν, από το Πανεπιστήμιο του Ρόσκιλντε, ο οποίος μελέτησε τα έγγραφα, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία πως η Σβάλμπε αποτελούσε εξέχον πρόσωπο των Ναζί σε τοπικό επίπεδο. Όπως εξήγησε, δεν ήταν ένα απλό μέλος της οργάνωσης, χωρίς ωστόσο να βρίσκεται στην κορυφή της κομματικής ιεραρχίας.

Από την πλευρά της, η επιμελήτρια του Μουσείου Ελευθερίας της Δανίας, Γκρι Σκαβένιους Μπέρτελσεν, επισήμανε ότι η θέση της ως επικεφαλής τοπικής ομάδας συνεπαγόταν συγκεκριμένο διοικητικό ρόλο. Τα έγγραφα, πάντως, δεν αποσαφηνίζουν ποια ακριβώς καθήκοντα εκτελούσε ούτε την έκταση της δραστηριότητάς της.

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Τι υποστήριξε η 112χρονη για το παρελθόν της

Όταν ρωτήθηκε από τον δανέζικο τηλεοπτικό σταθμό TV Midtvest για τη συμμετοχή της στο ναζιστικό κόμμα, η Κίρστεν Σβάλμπε υποστήριξε ότι δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πολιτική και ότι η ένταξή της έγινε έπειτα από παρότρυνση του συζύγου της.

«Δεν ήξερα σχεδόν τι ήταν, γιατί ποτέ δεν με ενδιέφερε η πολιτική», είχε δηλώσει, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σημασία της συμμετοχής της.

Σε άλλη συνέντευξη, ανέφερε ότι ο σύζυγός της τη ρώτησε αν ήθελε να εγγραφεί και εκείνη δεν έφερε αντίρρηση, καθώς δεν ασχολούνταν με πολιτικά ζητήματα. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι είχε συνταχθεί με τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής ή ότι είχε υποστηρίξει ενεργά τον ναζισμό.

Η ίδια είχε εκφράσει τη λύπη της επειδή, όπως είπε, δεν είχε φροντίσει να ενημερωθεί για την οργάνωση στην οποία εντάχθηκε, προσθέτοντας ότι τότε οι γυναίκες συνήθως άφηναν τέτοιες αποφάσεις στους συζύγους τους.

Αποσύρθηκε η βιογραφία της – Σταματούν τα γυρίσματα τηλεοπτικής σειράς

Οι αποκαλύψεις είχαν άμεσες συνέπειες και για την εκδοτική και τηλεοπτική παρουσία της 112χρονης. Η βιογραφία της, με τίτλο «We Need Something to Laugh About», κυκλοφόρησε στις 8 Οκτωβρίου από τον εκδοτικό οίκο Gyldendal, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στη συμμετοχή της στο ναζιστικό κόμμα.

Οι συγγραφείς του βιβλίου, Φρέντερικ Χελμς και Λίνε Μορέλ Χολμ, καθώς και ο εκδοτικός οίκος, υποστήριξαν ότι δεν γνώριζαν το συγκεκριμένο κεφάλαιο της ζωής της όταν προετοίμαζαν την έκδοση.

Στις 19 Νοεμβρίου, ο Gyldendal ανακοίνωσε την απόσυρση του βιβλίου από την αγορά. Η διευθύντρια του εκδοτικού οίκου, Μέτε Κόρσγκααρντ, εξήγησε ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να διαθέτουν ένα έργο μη μυθοπλασίας στο οποίο ένα τόσο σημαντικό κεφάλαιο της ζωής του κεντρικού προσώπου δεν είχε αποδοθεί με ακρίβεια.

Παράλληλα, ο τηλεοπτικός σταθμός TV Midtvest ανέστειλε την παραγωγή της σειράς «Kirstens vilde år», η οποία παρακολουθούσε τη ζωή της Σβάλμπε. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από επικοινωνία με την οικογένειά της, η οποία ενημέρωσε το κανάλι ότι η ηλικιωμένη γυναίκα είχε επηρεαστεί βαθιά από τη δημοσιότητα και χρειαζόταν ηρεμία για λόγους υγείας.

Ο αρχισυντάκτης του σταθμού, Μαρκ Κίλιγκρεν Άξελσεν, δήλωσε ότι η δημοσιογραφική κάλυψη πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την ευάλωτη κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται στο επίκεντρό της.

Η υπόθεση έχει ανοίξει, παράλληλα, μια ευρύτερη συζήτηση στη Δανία για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το ιστορικό παρελθόν δημόσιων προσώπων, αλλά και για τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης όταν αφορά ανθρώπους προχωρημένης ηλικίας.

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