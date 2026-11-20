Με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ο βραβευμένος με Grammy τραγουδιστής Μπρούνο Μαρς ανακοίνωσε ότι ο πατέρας του, Πίτερ Χερνάντεζ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

«Την περασμένη εβδομάδα είχα την ευκαιρία να αγκαλιάσω τον πατέρα μου για τελευταία φορά», έγραψε ο 41χρονος τραγουδιστής σε ανάρτησή του στο Instagram, δημοσιεύοντας παλαιότερες φωτογραφίες του ίδιου με τον πατέρα του, καθώς και μία που τον αγκαλιάζει σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου.

«Αν με έχετε ακούσει ποτέ να μιλάω γι’ αυτόν, θα ξέρετε ότι πάντα έλεγα πως ήταν ο άνθρωπος που μου έμαθε όλα όσα γνωρίζω, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μουσική», συνέχισε. «Μεγάλωσε τις τέσσερις υπέροχες αδελφές μου, τον αδελφό μου κι εμένα. Στα μάτια μου ήταν ο καλύτερος πατέρας του κόσμου και θα μου λείπει κάθε μέρα, μέχρι να ξανασυναντηθούμε».

«Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Δώσε ένα φιλί στη μαμά εκεί ψηλά για μένα», κατέληξε, αναφερόμενος στην μητέρα του, Μπερναντέτ Σαν Πέντρο Μπάγιοτ, η οποία πέθανε ξαφνικά από εγκεφαλικό ανεύρυσμα το 2013.

Δείτε την ανάρτηση του τραγουδιστή:

https://www.instagram.com/p/Df8CCraD_a4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η επιρροή του Χερνάντεζ στον γιο του

Καταγόμενος από το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, ο Πίτερ Χερνάντεζ είχε δηλώσει ότι μεγάλωσε μέσα στη μουσική. Αυτό ήταν που τελικά τον οδήγησε να πάρει μαζί του τα παιδιά του — τον Μαρς, τον αδελφό του Έρικ και τις αδελφές του Τιάρα, Ταϊτή, Πρέσλεϊ και Τζέιμι, τις οποίες απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Μπερναντέτ, στην επαγγελματική του πορεία στον χώρο της μουσικής

«Έζησα το West Side Story», είχε πει ο ίδιος στο περιοδικό Midweek το 2014, αναφερόμενος στην εβραϊκή και την πορτορικανική του καταγωγή, «χωρίς τον χορό». Όπως και ο γιος του, μεγάλωσε συνοδεύοντας τον δικό του πατέρα του σε συναυλίες, όπου άρχισαν να διαμορφώνονται οι πρώτες μουσικές επιρροές του, καθώς άκουγε τη latin ορχήστρα στην οποία έπαιζε ο πατέρας του.

Ο Πίτερ Χερνάντεζ

Όπως εξήγησε στο ίδιο περιοδικό, από μικρός είχε γοητευτεί από τη μουσική doo-wop. Σε ηλικία 13 ετών, υιοθέτησε το καλλιτεχνικό προσωνύμιο «Dr. Doo-Wop», και αργότερα δημιούργησε το συγκρότημα Love Notes, το οποίο έφτασε να αριθμεί έως και τα 18 μέλη στη Χαβάη.

Σύμφωνα με την Boston Globe, το συγκρότημα εισήχθη στο Doo-Wop Hall of Fame το 2014.

Στη δεκαετία του ’90, ο Χερνάντεζ είχε αναλάβει μια μουσική παράσταση στο ξενοδοχείο Sheraton Waikiki, όπου εμφανιζόταν με το συγκρότημά του, μαζί με τα παιδιά του.

Εκεί, ήταν που ο Μπρούνο Μαρς άρχισε να αναπτύσσει την περσόνα του ως «μικρού Έλβις». Οι εμφανίσεις αυτές τελικά εξασφάλισαν στον τότε 6χρονο Μπρούνο έναν μικρό ρόλο στην ταινία του 1992 «Honeymoon in Vegas» όπου υποδύθηκε τον «Little Elvis» και αργότερα συνέβαλαν στην έναρξη της μουσικής του καριέρας.

Όταν ο Μπρούνο Μαρς ήταν 12 ετών, οι γονείς του χώρισαν και εκείνος με τον αδελφό του Έρικ πέρασαν ένα διάστημα μετακινούμενοι από το ένα μέρος στο άλλο μαζί με τον πατέρα τους.

«Ο μπαμπάς μου ήταν πραγματικά ο βασιλιάς στο να βρίσκει αυτά τα μικρά μέρη για να μείνουμε, στα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να μένουμε», είχε θυμηθεί ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου του «60 Minutes» το 2016.

Ο Μπρούνο Μαρς με τον πατέρα του, Πίτερ Χερνάντεζ

Παρά τα μέρη όπου έμεναν, ο τραγουδιστής είχε πει ότι έχει μόνο θετικές αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο, αναφέροντας ότι ο στενός δεσμός του με την οικογένειά του έκανε όλες τις οικονομικές δυσκολίες πιο ανεκτές.

«Είχαμε ο ένας τον άλλον και ποτέ δεν ένιωθα ότι ήρθε το τέλος του κόσμου», είχε πει.

Διαβάστε επίσης